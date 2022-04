Sedisa y Fundación Sedisa crean un Consejo Asesor como un importante foro de reflexión y asesoramiento

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y la Fundación Española de Directivos de la Salud (Fundación SEDISA) han creado el Consejo Asesor de ambas, como un importante foro de reflexión y asesoramiento científico, ético y estratégico de la Presidencia de ambas entidades y, a través de ellas, a la Junta Directiva de SEDISA, la Fundación SEDISA y las juntas directivas de las Agrupaciones Territoriales de la Sociedad.

"Se trata de trasladar nuestro conocimiento, experiencia y perspectiva sobre temas de interés y de actualidad en el ámbito de la Gestión Sanitaria, de los Directivos de la Salud y de la salud y la sanidad en general", explica Mariano Guerrero Fernández, Presidente del Consejo Asesor y Catedrático de Gestión y Planificación Sanitaria de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Para ello, además de Mariano Guerrero, el Consejo está formado por 10 profesionales de diferentes ámbitos de la Gestión Sanitaria y la sanidad y la salud en general con una dilatada experiencia y gran prestigio: Mikel Álvarez Yeregui, Presidente del Consejo Rector de Mondragón Unibertsitatea; Miguel Asenjo Sebastián, ex Director Técnico y Profesor Titular Universidad de Barcelona (UB); Luis Cortina, ex Director General de Siemens Healthineers España; Carina Escobar Manero, Presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP); y Enrique Delgado Ruiz, Gerente de la Gerencia Integrada de Atención Primaria y Atención Especializada de Soria.

Además de José Jesús Martín Martín, Catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada; José Mª Martín Moreno, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia; José Antonio Moreno Ruiz, Presidente de GIHSA; José Manuel González Álvarez, ex Gerente del Área Sanitaria Pontevedra-Salnes y ex Conselleiro de Sanidade de Galicia; Rafael Pacheco Guevara, ex Jefe de la Unidad de Medicina Legal y Ética Médica del Hospital Universitario Reina Sofia de Murcia, y Javier Sádaba Garay, sociólogo y filósofo.

En la reunión del Consejo celebrada recientemente se han designado los cargos de vicepresidente y secretario, que han recaído en José Manuel González Álvarez y Rafael Pacheco Guevara, respectivamente.

El Consejo Asesor se reunirá preferentemente en sesiones ordinarias trimestralmente, en la sede de SEDISA, aunque en casos especiales puede reunirse a propuesta del Presidente de SEDISA o a iniciativa de un tercio de los miembros del Consejo Asesor o también utilizando medios telemáticos, si las circunstancias lo aconsejan.