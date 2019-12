SEDISA y ANDE piden a las CCAA que los ceses de los directivos sanitarios se hagan tras una "evaluación de funciones"

Publicado 03/12/2019 15:09:38 CET

La Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) ha pedido a los gobiernos autonómicos que los cambios de directivos sanitarios estén justificadas tras una "evaluación" de funciones y objetivos, "y siempre desde el respeto a las personas".

"Independientemente de que el nombramiento de un directivo se lleve a cabo por libre designación, la responsabilidad gubernamental debería conllevar que no se cese a los directivos sin una evaluación de las funciones y cumplimiento de objetivos", explica Joaquín Estévez Lucas, presidente de SEDISA y Fundación SEDISA.

"Éste es el resultado de la profesionalización de los directivos y de la gestión sanitaria, a través de la que se debe estandarizar un sistema de contratación y despido transparente a través de procesos objetivos", ha añadido

No obstante, continua en un comunicado conjunto, se está "asistiendo a nombramientos no transparentes y a ceses no justificados por una evaluación de cumplimiento de objetivos". Así, hace referencia a dos este fin de semana en Castilla y León, que achaca a un presunto "interés público", y, continua, "motivado en el cambio de estrategia organizativa consecuencia de las nuevas directrices acordadas en la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León".

Según Jesús Sanz Villorejo, presidente de ANDE, "afirmaciones como ésta no permiten progresar en la gestión sanitaria en el sistema sanitario público, de forma que, aunque los nombramientos y ceses se hagan en sistemas de libre designación, se deben centrar en la definición y valoración del perfil y competencias del puesto concreto, y siempre bajo el respeto al profesional directivo, en quien precisamente impera el interés público".

"Césenles si quieren, pero no les humillen ni falten al respeto. En un futuro, cuando los que cesan hoy sean cesados mañana también querrán respeto y que nadie se congratule por 'interés público'. La honestidad no se puede poner en duda", ha señalado el presidente de SEDISA que, además de pedir respeto para los directivos, pide que se despoliticen los nombramientos y ceses.

En su opinión el objetivo futuro debe ser la obtención de una gestión sanitaria de "calidad", que "aporte excelencia asistencial a los ciudadanos y sostenibilidad al sistema". Y para ello, observan que la profesionalización de los directivos de la salud "es más necesaria que nunca", de forma que debe ser la "principal arma" para hacer frente al futuro sistema sanitario.