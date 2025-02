SEDISA advierte en el Congreso sobre la falta de relevo generacional entre los directivos en gestión sanitaria

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), Dulce Ramírez, ha advertido este martes en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados sobre el "problema" que supone en España la falta de relevo generacional entre los directivos en gestión sanitaria.

"No se debe a que falte banquillo y gente joven. Es que la gente que hay no le ve el atractivo a un perfil de gestión que no está reconocido socialmente, que no está reconocido tampoco económicamente y que muchas veces conlleva estar trabajando 24 horas al día en base a unos criterios que tampoco tenemos muy claramente definidos", ha señalado Ramírez durante su comparecencia.

En este sentido, la vicepresidenta de SEDISA ha criticado que los gestores sanitarios en España se deben sujetar a "normativas que dificultan el desarrollo de la profesión". Por ello, ha planteado hacer más atractiva la profesión: "Porque realmente es atractiva y necesaria".

Asimismo, el presidente de SEDISA, José Soto, ha agregado que para intentar poner solución al problema del relevo generacional, SEDISA ha lanzado en la Universidad Europea de Madrid un Grado en Gestión Sanitaria. "Es uno de nuestros éxitos. Pero también tenemos tres másteres universitarios, una cátedra de gestión universitaria para hacer investigaciones y una escuela de liderazgo propia", ha detallado en el presidente de SEDISA.

NOMBRAMIENTOS Y CESES DE DIRECTIVOS

Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad, Soto y Ramírez han explicado a los diputados que el objetivo de SEDISA, que en la actualidad cuenta con más de 3.000 socios, es la "profesionalización de los directivos de la salud". Así, han detallado sobre algunos de los programas de formación y autoevaluación que ofrece la Sociedad, además de otros proyectos que buscan consolidar en España esta figura.

En este punto, Soto plantea que en los nombramientos de los directivos se primen a "aquellos más preparados y con formación y experiencia acreditada". En cuanto a los ceses, ha apostado porque se base en la "evaluación del desempeño".

"No queremos que se den ceses cuando entra un gerente nuevo a un hospital y decide que no va a contar con todos los directivos de su equipo porque eran de un equipo anterior. Esta situación se sigue dando, aunque cada vez menos", ha añadido.

Estos ceses y nombramientos se llevarían a cabo a través de una figura normativa. "Creemos que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es donde se tiene que desarrollar esta figura clave para coordinar la contratación y el despido de directivos, basado en su perfil profesional y no por otros motivos", ha matizado Ramírez.