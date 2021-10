SECPAL y otras 9 sociedades científicas piden la creación de un Área de Capacitación Específica en Medicina Paliativa

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y otras nueve sociedades científicas se han unido para solicitar ante el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS) la creación de un Área de Capacitación Específica (ACE) en Medicina Paliativa, el equivalente a una "súper especialidad".

Para los profesionales de cuidados paliativos, el reconocimiento de esta ACE es "una acción clave para garantizar en el futuro la calidad en la atención al final de la vida de pacientes con enfermedades degenerativas, progresivas, avanzadas y sin opción a tratamiento curativo".

Por ello, en coordinación con nueve organizaciones que representan a las especialidades médicas desde las que podría optarse a la superespecialización en Medicina Paliativa, se activará a las Comisiones Nacionales de las Especialidades correspondientes para elevar la petición al CNECS, al amparo del Real Decreto 07/04/2021, por el que se regula la formación transversal en Ciencias de la Salud, las Áreas de Capacitación Específica y el procedimiento de creación de títulos de especialista en Ciencias de la Salud.

Además de SECPAL, el consorcio de colaboración lo integran la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación (SEDAR), la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC), la Sociedad Española de Medicina General (SEMG), la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR).

De este modo, SECPAL rechaza la propuesta del Ministerio de Sanidad de crear un Diploma de Acreditación en Cuidados Paliativos, ya que considera que esta fórmula "no da respuesta a las complejas y estructurales necesidades de atención paliativa" que existen en España "y podría aumentar la inequidad actual en la prestación de cuidados".

Tras analizar las características diferenciales entre las Áreas de Capacitación Específica y los Diplomas de Acreditación y de Acreditación Avanzada, la entidad ha decidido no apoyar el proceso de creación de un DA en Cuidados Paliativos, porque entiende que esta vía "no garantiza una renovación generacional de calidad de los profesionales de cuidados paliativos, al no basarse en competencias sólidas cultivadas en un programa de formación oficial, sino más bien en méritos sin especificidad".

Además, SECPAL cree que la complejidad en el procedimiento de acreditación que se plantea "no hace justicia a los profesionales que actualmente se dedican a la atención paliativa y no genera garantías para la singularización y estabilidad de plazas".

Del mismo modo, en caso de ser aprobada, esta vía de reconocimiento "podría excluir y limitar el desarrollo de una ACE y comprometer el futuro de los cuidados paliativos, dejando a la población con una cobertura sanitaria frágil y con mínima perspectiva de evolución positiva".

ENFOQUES ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

Según SECPAL, más allá de la medicina paliativa, cada una de las disciplinas que forman parte del trabajo multidisciplinar que exige la prestación de unos cuidados paliativos integrales de calidad se enfrenta a retos propios que precisan de un enfoque estratégico específico desde cada área profesional.

En este sentido, y teniendo en cuenta que las ACE no son posibles para Enfermería, desde SECPAL se considera necesaria la creación de la figura de la enfermera especialista en Cuidados Paliativos, un camino "para el que existen oportunidades, aunque incipientes, en su desarrollo".

Mientras tanto, desde la Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL), se trabaja junto al Consejo General de Enfermería en la elaboración de una resolución para la ordenación del ejercicio profesional destinada a potenciar los cuidados enfermeros de las personas en procesos de enfermedades avanzadas y sus familias, estableciendo las competencias profesionales en el ámbito de los cuidados paliativos.

En el caso de la Psicología, las acciones no van dirigidas a la aprobación de una ACE en esta área, sino a la creación de una especialidad de Psicooncología y Psicología Paliativa en el SNS.

Respecto al Trabajo Social, SECPAL reconoce que el camino "tiene aún mucho más recorrido por delante", ya que primero es preciso reivindicar el reconocimiento de los trabajadores sociales como profesionales sanitarios. Esta demanda, en la que existe un gran consenso entre las entidades que representan a este colectivo profesional, es un paso previo indispensable para plantear un Diploma de Acreditación Avanzada de Trabajo Social en Cuidados Paliativos.