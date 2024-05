SATSE realiza esta semana actuaciones de información para generar conciencia social sobre el trabajo que desarrollan

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, con motivo del Día Internacional de la Enfermera, realizará esta semana distintas actuaciones de información y sensibilización para generar conciencia social sobre el trabajo que desarrollan las enfermeras en el sistema sanitario y la comunidad.

'Marcamos la diferencia' es el lema escogido este año por el Sindicato de Enfermería, que subraya que las enfermeras han experimentado un desarrollo formativo y competencial en las últimas décadas que les ha convertido en un colectivo clave para mejorar la salud de todas las personas y construir sociedades más sanas y un sistema sanitario más sostenible.

"Las enfermeras desarrollan un trabajo propio y autónomo en los centros sanitarios y en otros ámbitos de actuación. Una labor específica pero, a la vez, complementaria a la que realizan otros profesionales y trabajadores del sistema sanitario, resaltan desde la organización sindical", recuerdan.

Asimismo, añaden, "estas profesionales sanitarias lideran intervenciones dirigidas a ganar salud y prevenir enfermedades, colocando al paciente en el centro del sistema". También promueven entornos sanitarios más equitativos, justos e inclusivos que contribuyen a favorecer el bienestar general de las personas y las comunidades.

No obstante, SATSE recalca que todas estas actuaciones no son conocidas por el conjunto de la sociedad, y aunque si es cierto que se valora su labor, persiste la creencia generalizada de que solo acompañan y cuidan con empatía y cariño a los pacientes.

Al respecto, el Sindicato recuerda que el trabajo de las enfermeras no se limita a la asistencia, sino que también investigan, forman, educan en salud y gestionan y lideran equipos y proyectos. Un trabajo que no se circunscribe a los centros sanitarios y sociosanitarios, al estar también presentes en los colegios, equipos de ayuda humanitaria, ejército, empresas, etc.

También se dedican a informar, capacitar y fortalecer las habilidades de las personas y comunidades para mejorar y mantener su salud en relación con la promoción de su bienestar y la prevención de las enfermedades, lesiones no intencionales y la discapacidad.