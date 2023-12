SATSE pide a Escrivá que cumpla el compromiso de Función Pública de implantar una nueva clasificación profesional

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha pedido al ministro Jose Luis Escrivá, que asume este viernes la cartera de Función Pública, que cumpla el compromiso adquirido por este Ministerio con la organización sindical de "implantar una nueva clasificación profesional dentro de la administración pública que se adecue al Marco Español de Cualificación para la Educación Superior".

Este compromiso supondría que enfermeras y fisioterapeutas se incluyan en un único Grupo A, sin subgrupos. En contestación a una carta del Sindicato de Enfermería, desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública se fijaba este año 2023 como el horizonte para implantar una nueva clasificación profesional y se apuntaba que se haría de manera coordinada con el conjunto de las administraciones públicas y las organizaciones sindicales.

Dado que este compromiso aún no se ha cumplido, el Sindicato ha reclamado al nuevo titular de Función Pública que se modifique el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y, de esta forma, posibilitar que las enfermeras y fisioterapeutas no sigan perteneciendo al subgrupo A2 sino a un único Grupo A.

SATSE ha recordado que esta nueva reclasificación profesional lleva pendiente desde que se comenzó a implantar en España el Espacio Europeo de Educación Superior, promovido por los Acuerdos de Bolonia, y se extinguieron los planes de estudios de licenciatura y diplomatura. Desde ese momento, todos los titulados universitarios obtienen un título de Grado. Entre ellos, se incluyen las enfermeras y fisioterapeutas con los mismos créditos ECTS (240) que la mayoría de las titulaciones universitarias.

No obstante, el Sindicato ha recalcado que "los sucesivos gobiernos no han resuelto un problema de discriminación profesional y laboral que supone que las enfermeras y fisioterapeutas no puedan acceder a puestos de gestión y dirección de alto nivel, toma de decisiones, grupos de investigación, gerencia en centros sanitarios, aun contando con la formación y cualificación necesaria para ello, entre otras consecuencias".

Así, la organización sindical ha apuntado que estos puestos están reservados y/o adjudicados a otros colectivos profesionales por el hecho de que su titulación fuese antiguamente una licenciatura.

Por ello, SATSE ha demandado a Escrivá dignidad y respeto profesional y ha recalcado que la existencia de dos subgrupos en el Grupo A mantiene una "desfasada" distinción del sistema educativo universitario español entre licenciatura y diplomatura que no se adecua a la evolución que ha experimentado el sistema educativo ni al proceso de reordenación de los títulos universitarios.

La carta que se ha dirigido al Ministerio de Hacienda y Función Pública es una más de las distintas actuaciones realizadas por el Sindicato de Enfermería en los últimos meses ante el Gobierno, consejerías de Sanidad, partidos políticos en el Congreso de los Diputados e, incluso, el Parlamento Europeo.

Por último, SATSE confía en que las recientes palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, en las que se compromete a trabajar con este objetivo "se hagan realidad" y "se coordine con el nuevo responsable de Función Pública para acabar con la actual situación que perjudica el desarrollo profesional de miles de enfermeras y fisioterapeutas".