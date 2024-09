Satse pide la aprobación de la Ley de Seguridad del Paciente: "El SNS sigue sin garantizar unos cuidados de calidad"

El sindicato critica que Sanidad haya propuesto aumentar las plazas universitarias de Medicina pero no de Enfermería



La presidenta del Sindicato de Enfermería (Satse), Laura Villaseñor, ha defendido este lunes ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados la aprobación "urgente" de la Proposición de Ley de Seguridad del Paciente, ya que el sistema "sigue sin garantizar unos cuidados seguros y de calidad".

"La actual situación de mis compañeras es insostenible y esta ley es un paso clave hacia una solución efectiva y duradera", ha dicho Villaseñor, que ha informado sobre los beneficios de la Proposición de Ley que entró en la Cámara Baja en 2019 como una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por Satse, y que, cinco años después, ha vuelto a iniciar su tramitación parlamentaria.

La presidenta de Satse ha recordado que esta norma busca garantizar una ratio adecuada de pacientes por enfermera y demuestra que establecer unas proporciones máximas de pacientes por cada enfermera mejora la atención y reducen la mortalidad, además de reducir costes sanitarios.

"Cuando las enfermeras se ven obligadas a atender a demasiados pacientes a la vez, los pacientes corren un mayor riesgo de sufrir errores sanitarios evitables, complicaciones, mayor duración de la estancia hospitalaria, mayor número de reingresos e, incluso, fallecimientos", ha afirmado.

Algunos datos aportados por Villaseñor han sido los reflejados por Linda Aiken tras 35 años de estudio mostrando que, por cada paciente adicional asignado a una enfermera por encima de 7 pacientes, la mortalidad aumenta en un 4 por ciento, o que la falta de enfermeras en los hospitales incrementa el riesgo de muerte en un 13 por ciento.

Un reciente estudio de la Universidad de Sevilla también ha determinado que cada paciente adicional asignado a una enfermera incrementa la mortalidad en un 19 por ciento. "Los datos no son abstractos, representan vidas humanas que podrían haberse salvado si se hubieran dispuesto de los recursos adecuados", ha apuntado.

RATIOS PROPUESTOS

Por ello, la Proposición de Ley establece cada enfermera no debería tener asignados en los hospitales a más de seis pacientes, ampliable a ocho "en situaciones excepcionales", mientras que el número de habitantes por enfermera en los centros de salud no debería superar los 1.500.

Al respecto, la responsable de Satse ha aclarado que estas proporciones pueden "flexibilizarse" para que sean viables, y siempre desde el respeto a la autonomía de gestión de los servicios de salud autonómicos y de los propios centros. De igual manera, ha añadido que puede flexibilizarse su periodo de implementación, dando tiempo a planificar "adecuadamente" los recursos necesarios para alcanzar unas ratios adecuadas.

También ha lamentado que, en otros sectores, como la Educación, ya "existe una legislación" que establece un número máximo de alumnos por docente para garantizar la calidad educativa, y que, incluso en el propio ámbito del Sistema Nacional de Salud, "los servicios de salud han establecido un máximo de pacientes que puede atender el médico de Atención Primaria durante su turno".

"¿Por qué resulta tan complicado hacer comprender esta necesidad cuando hablamos de enfermeras?", se ha preguntado Villaseñor. A su juicio, esta resistencia se fundamenta en el "desconocimiento" general que existe sobre su trabajo. Al respecto, ha dicho que este tema es "clave" dentro del SNS, ya que las enfermeras necesitan más tiempo para cada paciente y unas condiciones laborales "adecuadas".

DÉFICIT DE PROFESIONALES

Según Villaseñor, es "habitual" que una enfermera tenga asignado a diario más de 15 pacientes y hasta 20 en los hospitales; en Atención Primaria, se les puede asignar una población de 1.600 personas por enfermera, llegando en muchos casos hasta las 1.800, y en los centros sociosanitarios hay una sola enfermera, caso de que el centro disponga de dichos profesionales, para atender a 100, 130 y hasta 200 residentes.

"Somos conscientes de la inversión que supondrá hacer realidad una proporción de pacientes por enfermera más razonable, pero entendemos que se trata de una apuesta de futuro, basada en la evidencia científica, de la que derivará un importante ahorro de costes y una mejora de los resultados en salud, consiguiendo un sistema sanitario más eficiente, equitativo y sostenible", ha insistido.

AUMENTO DE LAS PLAZAS UNIVERSITARIAS

Con respecto al déficit, Villaseñor ha apostado por aumentar las plazas universitarias. "La media de edad de las enfermeras en España es muy alta y en los próximos años se van a producir muchísimas jubilaciones. No tenemos relevo generacional, no hay recambio para estas profesionales", ha señalado, para recordar que a ello se unen las personas que han emigrado "y no quieren volver porque están en mejores condiciones en otros países".

Satse ha trasladado este problema al Ministerio de Sanidad y, en este sentido, Villaseñor ha lamentado que sí que se haya puesto sobre la mesa una financiación para incrementar las plazas de las universidades públicas de Medicina, pero no para Enfermería. "Se nos ha trasladado que no es necesario", ha lamentado. "Permítanme que discrepe, creo que sí que es necesario, así lo hemos trasladado, porque al final está aumentando la oferta de plazas de Enfermería, pero en la universidad privada, a costa de que sean los propios ciudadanos y las familias los que costeen los estudios", ha recalcado.

Por otro lado, Villaseñor también ha criticado la falta de un registro de profesionales, pues el último que se hizo fue en el año 2010. En cambio, ha agregado, el de profesionales de Medicina "se hace todos los años". Si bien ha puesto en valor que el Ministerio esté trabajando en una encuesta que han remitido a los profesionales, Villaseñor ha dicho que el registro "debería ser algo mucho más riguroso".

CINCO AÑOS

En la anterior legislatura, la Proposición de Ley entró en diciembre de 2019 en el Congreso de los Diputados después de haber sido avalada por 660.000 firmas de ciudadanos. En 2020, Satse ya compareció por primera vez en la Comisión de Sanidad y, posteriormente, fue tomada en consideración en un Pleno con 312 votos favorables.

Desde enero de 2021, que se abrió el plazo de presentación de enmiendas, esta Ley sufrió 83 prórrogas de ampliación del plazo de presentación de enmiendas, y, tras el inicio de una nueva legislatura en la Cámara Baja, debe volver a pasar todos los trámites pertinentes, comenzado por la comparecencia celebrada este lunes en la Comisión de Sanidad.