Satse pide que el acuerdo de Reconstrucción en Sanidad tenga "un desarrollo inmediato"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha subrayado que las medidas y actuaciones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica aprobadas en el Congreso de los Diputados de cara a reforzar el Sistema Nacional de Salud tras la pandemia del COVID-19 requieren "un desarrollo inmediato para mejorar la atención y cuidados que reciben los pacientes y ciudadanos".

A través de un comunicado, SATSE valora que el dictamen sobre sanidad de la Comisión aprobado ayer en el Congreso de los Diputados supone "un paso hacia adelante en la buena dirección", al recoger "muchas de las demandas que la organización sindical viene realizando desde hace años", y que su presidente, Manuel Cascos, planteó en su comparecencia ante los grupos políticos, para "ofrecer una atención sanitaria más segura y de calidad y mejorar las condiciones laborales y profesionales de las enfermeros y fisioterapeutas".

No obstante, Satse señala que "no es la primera vez que los Gobiernos y partidos políticos se comprometen a impulsar determinadas medidas para mejorar nuestro sistema sanitario y finalmente han prevalecido intereses económicos y partidistas y no se han llegado a implementar ni a nivel estatal ni en las diferentes comunidades autónomas".

Por ello, la organización sindical exige al Ministerio de Sanidad y a las consejerías de Salud de las comunidades autónomas que acuerden en el marco del Consejo Interterritorial del SNS "un plan de actuación, con un calendario definido de acciones a corto, medio y largo plazo, que les comprometa a ir acometiendo todas las reformas que requiere la sanidad pública de nuestro país".

"Estaremos especialmente vigilantes, a partir de ahora, para que las medidas aprobadas en el Congreso de los Diputados empiecen a implementarse con la mayor celeridad posible y poder así fortalecer, entre todos, un sistema sanitario que la pandemia del COVID-19 ha constatado que sufre numerosas deficiencias a subsanar", concluye el sindicato.