Satse Madrid pide facilitar a los profesionales sanitarios de Madrid todas las herramientas necesarias

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de Enfermería (Satse) Madrid ha pedido a las autoridades sanitarias que se faciliten a todos los profesionales sanitarios todas las herramientas necesarias para abordar la actual crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Ahora bien, la organización sindical ha recordado que antes de comenzar la pandemia del coronavirus ya pidió a la Consejería de Sanidd de la Comunidad de Madrid optimizar las plantillas del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), ya que eran "escasas", especialmente las de enfermería, matronas y fisioterapeutas. Además, le traslado la necesidad de contar con ellas en caso de que se produjera un contagio por el Coronavirus.

"Cierto es que ni en los peores escenarios pensábamos que la situación fuera tan límites. La realidad ha superado a la ficción y los centros sanitarios y sociosanitarios no sólo están al límite sino que funcionan solo por el gran esfuerzo que están desarrollando sus profesionales, todos, no por los planes de contingencia que cuando llegan lo hacen tarde y no siempre son los mejores", ha dicho.

Así, prosigue, cuando la pandemia de coronavirus ha empezado a golpear "algunos se han sorprendido" al comprobar que las plantillas sanitarias eran "muy escasas" y que el material necesario para hacerla frente también.

Plantillas que son escasas no sólo en la sanidad pública sino también en la privada donde están haciendo un "esfuerzo titánico" por aligerar la situación que atraviesan los "poco valorada".

"Es necesario ponerse a trabajar en serio y facilitar a todos los profesionales sanitarios las herramientas necesarias. Una enfermera no puede trabajar sin protección, sin los conocidos ya equipos de protección individual, ya que, además de contagiar al resto de usuarios, enfermará y nos quedaremos sin un recurso imprescindible para la atención sanitaria y sociosanitaria", ha dicho Satse Madrid.

Además, ha planteado a la Administración la reorganización de las jornadas de trabajo para que el tiempo de exposición sea menor, si bien ha destcado la "imperiosa" necesidad de aumentar las plantillas, especialmente las de Enfermería, al igual que la reorganización de las mismas para ubicar en aquellos puestos críticos (UCI, hospitalización de aislados, Urgencias) al personal "más formado", y no simplemente al "último de la lista como ocurre en la actualidad".

"Todos los profesionales sanitarios sabemos hacerlo ya que llevamos años desarrollándolo. Ahora solo falta que nuestros responsables políticos lo hagan. Que remen todos a una y en la misma dirección. No es solo una petición de la Secretaria General del Sindicato de Enfermería en Madrid, es el ruego que hacemos miles de profesionales sanitarios a diario", ha zanjado.