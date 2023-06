SATSE lamenta que los últimos anuncios de Sánchez no sean en sanidad pese a que "hace aguas por todos lados"

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha criticado que los últimos anuncios de inversiones por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no sean en la mejora de la sanidad pública a pesar de que "hace aguas por todos los lados" por "la falta de los recursos y medios materiales necesarios".

A través de un comunicado, SATSE subraya que el Gobierno lleva desde hace semanas anunciado nuevas inversiones en ámbitos como la vivienda, agricultura, educación o cultura, mientras que "para Sanidad solo ha vendido como algo nuevo partidas comprometidas para Atención Primaria y salud mental, que resultan totalmente insuficientes para acabar con los graves problemas existentes".

"A pesar de que España alcanzó en 2022 su máximo histórico en ingresos tributarios, entre otras razones, por el aumento de la inflación, y que dispone de miles de millones de euros de fondos europeos, el Gobierno sigue sin priorizar la mejora de la atención sanitaria y cuidados en nuestro país y, según consta en el Programa de Estabilidad de España 2023-2025, se seguirá destinando el 6,9 por ciento del PIB a la Sanidad hasta, al menos, 2026. Algo que contrasta, por ejemplo, con la intención del Gobierno de duplicar el gasto militar y alcanzar los 26.000 millones de euros en 2029", apuntan desde la organización sindical.

Asimismo, SATSE alude a anuncios de inversiones realizadas por el Ejecutivo, como los 1.642 millones de euros para el sector agrícola, los más de 2.500 millones de euros en becas para estudiantes o el reparto de 1.300 millones para Formación Profesional con otros 566 millones de euros extra para la formación digital del alumnado y el refuerzo de la equidad educativa.

Para la promoción de nuevas viviendas se destinarán 4.000 millones de los fondos europeos, además de la construcción de otras 20.000 viviendas públicas en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa, y 2.500 millones de euros para financiar hasta el 20 por ciento de las hipotecas que podrán pedir jóvenes y hogares vulnerables. Otras partidas son para financiar el 50 por ciento del descuento del Inter rail a jóvenes o el cine para los mayores de 65 años. En total, son más de 13.000 millones de euros los anunciados por el Gobierno.

En este sentido, SATSE "no entiende como el Gobierno no apoya con contundencia la Ley de Seguridad del Paciente cuando su coste estimado no supera los 60 euros por habitante al año".

Un gasto "absolutamente irrisorio" que "es perfectamente asumible por las arcas públicas, por lo que reitera la necesidad de que esta norma sea una realidad lo más pronto posible en beneficio de la salud, calidad de vida y bienestar integral de toda la sociedad", según SATSE.

"No ponemos en duda ni cuestionamos las inversiones destinadas a paliar las necesidades existentes en otros ámbitos y colectivos sociales, lo que solicitamos es que la sanidad pública de nuestro país también sea prioritaria para el Gobierno y destine la financiación adecuada que evite el grave deterioro que viene sufriendo desde antes de la pandemia y que, tras ella, se ha agudizado", ha resaltado el sindicato.