SATSE denuncia que el Gobierno "destina dinero a otras necesidades mientras la sanidad pública agoniza"

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado que el Gobierno y las administraciones autonómicas "destina dinero a otras necesidades mientras la sanidad pública agoniza", sin "medios y recursos suficientes".

A través de un comunicado, SATSE subraya que, mientras que la COVID-19 "sigue siendo una amenaza, una vez constatado que otros países de nuestro entorno europeo vuelven a verse afectados por sus efectos", el Gobierno "no está propiciando un aumento suficiente del gasto sanitario público que permita reforzar y mejorar nuestra sanidad tras dos años de pandemia que le han dejado muy debilitado y deteriorado".

En este sentido, el Sindicato de Enfermería recuerda que el porcentaje de nuestro Producto Interior Bruto (PIB) destinado a la sanidad pública no supera el 6 por ciento, mientras que el de otros países de nuestro entorno llega hasta el 10 y 11 por ciento.

"Por el contrario, sí observamos cómo se duplican los fondos públicos destinados a Defensa, lo que posibilita un incremento del presupuesto militar hasta el 2 por ciento del Producto Interior Bruto, con lo que se constata que en su acción de Gobierno no es una prioridad la sanidad ni sus profesionales", apuntan desde la organización sindical.

Asimismo, SATSE subraya que la subida de precios a causa del encarecimiento de los productos energéticos, como el gas, electricidad y petróleo, supondrá, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), unos ingresos extra para el Gobierno de hasta 3.500 millones más de recaudación de IVA. "Una recaudación adicional que podría destinarse en gran parte a mejorar y reforzar nuestro sistema sanitario", sugieren.

"Estamos constatando que, mientras se decide aumentar el gasto público en otros espacios ministeriales y sociales, la sanidad, la enfermedad, la salud y los profesionales siguen sin ser una prioridad en el Gobierno", asevera SATSE.

El Sindicato de Enfermería reitera también que no se está teniendo en cuenta la incidencia en el sistema sanitario de nuevas olas de la COVID-19 ni la posibilidad, cada vez más contrastada, de nuevas crisis sanitarias de igual o mayor gravedad.

"No se ha aprendido nada de los errores cometidos en el pasado y todo apunta a que no solo los repetiremos, sino que sus consecuencias serán peores y sufriremos nuevamente como en marzo de 2020 al no haber aprendido la lección", advierte SATSE.