SATSE culpa al PSOE del bloqueo de la Ley de Seguridad del Paciente: "Es algo absolutamente injustificable"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado que el PSOE es el principal responsable del bloqueo que sufre la Ley de Seguridad del Paciente después de un año y tres meses desde su toma en consideración en el Pleno del Congreso de los Diputados, algo que han catalogado de "absolutamente injustificable".

La entidad ha constatado en base a la documentación oficial de la reunión de la Mesa del Congreso del pasado 15 de marzo, que el PSOE es la formación política que ha solicitado otro aplazamiento a la Ley de Seguridad del Paciente, al recurrir al juego parlamentario de solicitar más tiempo a la Mesa para presentar sus enmiendas parciales.

"Ahora podemos constatar que es el PSOE el que está impidiendo esa tramitación parlamentaria, desdiciéndose de los términos que expresó en su momento en el Pleno del Congreso, cuando este proyecto de ley fue aprobado por mayoría que digo en la reunión", ha comentado María José García, portavoz de SATSE.

En este sentido, indican que, el 15 de diciembre de 2020, la portavoz socialista, Ana Prieto, defendió con rigor y vehemencia la conveniencia y multitud de beneficios que esta Ley tiene para los pacientes y los profesionales, y señaló, entre otros motivos, que la norma "visibiliza un compromiso que también es el nuestro que

es garantizar y aportar seguridad al paciente en la atención sanitaria y cuidados que recibe, independientemente de lugar en el que viva o de su situación económica, lo que es justicia social".

Al respecto, la portavoz se pregunta qué ha pasado desde entonces para que la cuestión "haya dejado de ser una medida de justicia social". "Está muy claro que el PSOE, partido que en público se muestra como el más firme defensor de los derechos sociales, no apuesta porque en todos los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios se garantice por Ley una asignación máxima de pacientes por cada enfermera o

enfermero y, de esta forma, evitar más riesgos, complicaciones, reingresos, reintervenciones, efectos adversos y un incremento de la mortalidad y morbilidad", ha resaltado.

"No queremos pensar que detrás del 'no es no' del PSOE estén razones políticas o económicas cuando la aplicación de esta Ley supondría un gasto de solo 60 euros por habitante al año, mientras que el ahorro que conllevaría para el conjunto del sistema sanitario a medio y largo plazo se puede cuantificar en miles de millones de euros", resaltan desde el Sindicato de Enfermería.

Ante esta realidad, SATSE reitera que no permanecerá pasivo y que, como viene haciendo desde septiembre del pasado año, seguirá impulsando movilizaciones y acciones reivindicativas multitudinarias en el conjunto del Estado y pide al PSOE que reflexione sobre su comportamiento desleal con los pacientes y los profesionales al bloquear una Ley que "solo busca que el conjunto de la ciudadanía reciba una óptima atención sanitaria de manera igualitaria y

segura en todo el Estado".