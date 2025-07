SATSE advierte de que la Estrategia de Seguridad del Paciente será "papel mojado" si no se contratan más enfermeras

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha advertido este miércoles de que la nueva Estrategia de Seguridad del Paciente 2025-2035, aprobada la semana pasada en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), se quedará en "papel mojado" si no se dota de más enfermeras al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Aunque ha valorado positivamente este plan, que pretende fomentar la seguridad en todos los ámbitos asistenciales y hace especial hincapié en entornos como Atención Primaria (AP), salud mental, cuidados de larga duración y servicios sociosanitarios, SATSE ha insistido en que será "completamente inútil" si no se acompaña de una incorporación progresiva de enfermeras hasta alcanzar una cifra adecuada.

Según cifras del propio Ministerio de Sanidad, en España faltan unas 100.000 enfermeras para llegar a los estándares europeos, y SATSE ha recordado que aún sigue pendiente de tramitación parlamentaria la Ley de Ratios Enfermeras, impulsada por el propio sindicato, para garantizar una proporción "adecuada y segura" de pacientes por cada enfermera, que en la actualidad es de 6,36 enfermeras por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media de 8,19 de la Unión Europea.

SATSE ha incidido en que "lamentablemente, son muchos los ejemplos de planes y estrategias que no pasan del papel a la realidad", por lo que ha mostrado su deseo de que el trabajo realizado con esta nueva estrategia "no haya sido en vano" y que realmente se trate de un "interés claro y prioritario" por parte de todas las administraciones.

Acabar con la infradotación de las plantillas de enfermeras también pasa por un incremento del número de plazas del Grado de Enfermería en las universidades, así como acabar con la precariedad y temporalidad que sufre este colectivo sanitario, y potenciar políticas de promoción y retención del talento existente.

Es por ello por lo que SATSE ha hecho especial hincapié en que será "inviable" consolidar buenas prácticas, fomentar una cultura de seguridad transversal y sostenida o incorporar la gestión de riesgo sanitario cuando los profesionales en hospitales y centros de salud "se enfrentan a ratios de pacientes que duplican o, incluso, triplican" lo recomendado.

"Si no cambia la actual realidad laboral y profesional del personal sanitario, esta nueva Estrategia de Seguridad del Paciente no será más que un nuevo documento bienintencionado que no tiene más recorrido que la foto y titular en los medios cuando se anuncia en una rueda de prensa", ha concluido SATSE.