Los sanitarios recomiendan más la vacuna COVID-19 si reciben formación sobre comunicación con el paciente

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El personal sanitario se siente más seguro a la hora de recomendar la vacunación contra la COVID-19 tras recibir una formación sobre comunicación con el paciente, según un estudio realizado por la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras dar formación a cientos de médicos en el continente europeo.

"Desde la formación, he empezado a escuchar más, a ser reflexivo. Los pacientes que no se habían vacunado hasta ahora al menos están considerando la vacunación. "Tener algunas pautas de comunicación y los conocimientos pertinentes me ayuda en términos de confianza en mí mismo", han comentado algunos de los médicos participantes en este taller formativo.

La confianza en la vacuna contra la COVID-19 fue mayor inmediatamente después de la formación, y se mantuvo alta tanto un mes como tres meses después. Los participantes experimentaron un aumento significativo en el uso de algunas de las habilidades de comunicación recién adquiridas, y describieron las habilidades como "fáciles de usar y eficaces" cuando las conversaciones con los pacientes sobre la vacunación son difíciles.

Además, los participantes expresaron su intención de seguir utilizando las nuevas habilidades, no sólo para la vacunación contra la COVID-19, sino también para las consultas sobre afecciones médicas en la práctica clínica diaria. "Sin duda tengo la intención de utilizar estas herramientas, porque pueden facilitar mi práctica diaria", ha señalado otro médico.

La evaluación también identificó posibles resultados secundarios de la formación: hubo un fuerte consenso entre los participantes en que las habilidades aprendidas en la formación contribuyen a crear relaciones de confianza con los pacientes.

La formación también tuvo un impacto positivo en el bienestar de los participantes, lo que se tradujo en una mejora de la cooperación con los pacientes y los compañeros de trabajo y en la sensación de ser más eficaces en sus esfuerzos en el trabajo. Algunos aseguran también que las habilidades comunicativas "ayudan a reforzar las relaciones sociales en el trabajo mediante la mejora del apoyo social, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos".

Hasta la fecha, OMS Europa ha impartido 40 cursos de formación para trabajadores sanitarios sobre la comunicación con los pacientes acerca de la vacunación contra la COVID-19 en Armenia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Rusia, Grecia, Hungría, Kazajistán, Kirguistán, Montenegro, Rumania, Serbia y Turkmenistán, así como en Kosovo. En los cursos han participado más de 3.000 trabajadores sanitarios, entre médicos generalistas, especialistas médicos, enfermeros y farmacéuticos.