Sanidade cierra hostelería y actividad no esencial en Arteixo, Viveiro y Xinzo, con más de 1.000 casos a 14 días

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha ordenado el cierre completo de la hostelería y la suspensión de actividades no esenciales en tres localidades: Arteixo, Viveiro y Xinzo, municipios de más de 10.000 habitantes que preocupan a los expertos de forma especial porque presentan una incidencia por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes a 14 días.

Así lo ha explicado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que ha comparecido en rueda de prensa para informar de las decisiones tomadas este lunes en el seno del comité clínico de expertos que asesora a la Xunta en materia de coronavirus.

En este sentido, los expertos, además de elevar el nivel de restricciones al máximo en 55 municipios, han analizado de manera pormenorizada la situación de Arteixo, Xinzo y Viveiro, tres ayuntamientos que les "preocupan especialmente" por su alta incidencia, que se suma al hecho de que tienen un "numero importante de habitantes con mucha posibilidad de movilidad interior y de contacto" dentro del municipio.

Por ello, el comité clínico ha decidido imponer en estos tres municipios unas medidas especiales que pasan por el cierre total de la hostelería al publico y la suspensión de todas las actividades no esenciales. "Le vamos a pedir a estos vecinos un mayor esfuerzo", ha dicho García Comesaña, que ha recordado que, en los tres casos, los datos están cuatro veces por encima del nivel máximo consensuado de alerta, de 250 casos por 100.000 habitantes.

SOLO ENTREGA A DOMICILIO Y ACTIVIDADES CLAUSURADAS

Mientras duren estas medidas especiales, los establecimientos de hostelería de estos tres municipios no podrán permanecer abiertos al público, ni siquiera para el uso de la terraza. No obstante, se permite el servicio a domicilio o la recogida en local.

Además, según ha precisado el secretario xeral de la consellería, Alberto Fuentes, quedan suspendidas actividades no esenciales, cuya enumeración exhaustiva quedará reflejada en la orden del Diario Oficial de Galicia que se publicará esta tarde.

De forma general, no podrán operar gimnasios, establecimientos de juego o bibliotecas y quedan prohibidos también espectáculos públicos o actividades culturales o sociales.

Lo que sí se permitirá será la actividad de comedores vinculados a centros de trabajo --como el de Inditex-- o escolares, dado que no hay acceso de personas ajenas al colegio o empresa.

UNA EVOLUCIÓN "EXPLOSIVA"

La inclusión de estos tres municipios en estas medidas se debe, fundamentalmente, a su tamaño e interacción poblacional --más de 10.000 habitantes-- y a que su nivel de contagios se sitúa por encima de los 1.000 por 100.000 habitantes a 14 días.

Pero es que, además, Julio García Comesaña ha destacado la "explosividad" que el virus está teniendo en los tres ayuntamientos, con un rápido crecimiento de las cifras.

En concreto, la directora xeral de Asistencia Sanitaria, Carmen Durán, ha explicado que Arteixo ha pasado en una semana de una incidencia acumulada de 576 casos a 1.300 a 14 días, lo que hacía "evidente que había que tomar algún tipo de decisión".

En la misma línea, Viveiro registraba hace siete días 160 casos y una incidencia de 1.034 casos, mientras que, con datos del lunes, los casos suman 260 a 14 días y la incidencia supera los 1.681 casos por 100.000 habitantes.

Finalmente, Xinzo de Limia, donde un cribado poblacional ha detectado una importante circulación del virus, ha pasado de 105 casos a 14 días a 193 y la incidencia roza los 2.000 casos por 100.000 habitantes.

En el otro lado de la balanza, el conselleiro de Sanidade ha justificado que no se incluyan por el momento en estas restricciones al municipio pontevedrés de Tui, que presenta una incidencia de 1.083 casos a 14 días por 100.000 habitantes.

En concreto, se ha referido a que, a la hora de implementar medidas, los expertos toman en cuenta distintos factores, entre ellos la población que puede extender el contagio. Comesaña ha explicado que buena parte de la incidencia de este municipio está condicionada por un importante brote en su residencia de mayores, con casos que "no salen y no se relacionan con nadie". Si no se tienen en cuenta estos contagios, la incidencia en Tui es de 556 casos, ha zanjado.

Además, a preguntas de los medios, el conselleiro también ha hablado del bando emitido por el Ayuntamiento de Xinzo, recomendando a sus vecinos un toque de queda a las 20.00 horas. "Nos parece bien la preocupación del ayuntamiento por sus ciudadanos, pero nos parece mejor que estas medidas sean consensuadas", ha dicho García Comesaña, que ha apostado por la "homogeneidad" y ha defendido que es la consellería la "autoridad competente" para dictar medidas.

ESPECIAL VIGILANCIA

Los responsables de Sanidade han recordado que, de forma genérica, se toma el límite de 250 casos en 100.000 habitantes a 14 días para declarar el máximo nivel de alerta en un municipio. Sin embargo, ha aclarado que seguirán manteniendo una especial vigilancia entre aquellos que, estando por encima de los 10.000 habitantes, superen los 1.000 casos, con lo que podrían sumarse a este cierre agravado.

El comité clínico de este lunes impuso el nivel máximo de alerta a otros 55 municipios, entre ellos las ciudades de Vigo y Pontevedra. Con ello, ya son 115 municipios --el 72% de la población gallega-- los que están sometidos a medidas especiales, entre ellas el cierre perimetral de cada ayuntamiento de forma individual.

Además, en estos municipios, la hostelería debe cerrar a las 18,00 horas y solo está disponible el uso de terraza, a una ocupación del 50%. La comida a domicilio puede operar hasta la 1,00 horas de la madrugada.

Este lunes, el comité clínico decidió incorporar a estas restricciones a las ciudades de Vigo y Pontevedra, así como a 11 municipios en el área sanitaria de A Coruña y Cee; tres en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; cinco en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; cinco en la de Pontevedra y O Salnés; diez en la de Vigo; diez en la de Santiago de Compostela y Barbanza y nueve en la de Ferrol.

En concreto, los ayuntamientos son, en el área coruñesa, Betanzos, A Laracha, Sada, Abegondo, Cabana de Bergantiños, Coristanco, Dumbría, Muxía, Oza-Cesuras, Sobrado y Vilasantar. En el área sanitaria de Lugo son Burela, Cervo y O Vicedo, mientras que en el área ourensana son: Celanova, Porqueira, Ribadavia, Trasmiras y Vilar de Santos.

En lo referido al área de Pontevedra, los ayuntamientos que suben al nivel más alto de restricciones son A Lama, Catoira, Forcarei, Meis y Moraña. En el área sanitaria de Vigo son: Gondomar, Mos, Nigrán, O Porriño, Arbo, A Cañiza, As Neves, Crecente, Mondariz y Salceda de Caselas.

En el área sanitaria compostelana son: Ordes, Teo, A Baña, Negreira, Padrón, Rois, Dodro, Touro, Arzúa y Silleda, mientras que en el área de Ferrol, se suman Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón, Moeche, Mugardos, Neda, San Sadurniño y Valdoviño.

SITUACIÓN DE LAS CIUDADES

En cuanto a la situación de las ciudades, Carmen Durán ha explicado que A Coruña ha pasado de una incidencia de 302 casos por 100.000 habitantes a 14 días hace una semana a 509, mientras que Santiago ha pasado de 334 a 555. Ferrol, por su parte, ha crecido de los 295 a 410 y Ourense ha pasado en siete días de 295 casos por 100.000 habitantes a 14 días a 536.

En el caso de Vigo, el paso ha sido de 200 a 309 casos por 100.000 habitantes y en Pontevedra la incidencia acumulada se sitúa cerca de los 300 casos. En estas dos últimas ciudades, además, la tasa de positividad de PCR supera el 10%.

La mejor evolución, por el momento, es la de Lugo, que ha pasado de 115 a 161 casos por 100.00 habitantes y su tasa de positividad está por debajo del 6%. Aunque está en nivel medio, continúa en cierre perimetral.