Sanidad saca a consulta pública la norma para elegir presencialmente las plazas de la Formación Sanitaria Especializada

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha lanzado este lunes, 19 de agosto, una consulta pública para modificar la norma que regula la elección y adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) y posibilitar así su elección de forma presencial.

Desde 2020, este proceso se realiza solo por medios electrónicos; la modificación busca permitir la elección presencial, o una combinación de ambos métodos. Además, también se va a revisar el procedimiento para poder ofertar de nuevo, dentro de un plazo razonable de tiempo, las plazas a las que los adjudicatarios hayan renunciado.

El plazo para realizar aportaciones está abierto desde el 19 de agosto hasta el 10 de septiembre de 2024, a través del buzón de correo electrónico proyectosnormativos-dgorden@sanidad.gob.es.

En concreto, se trata de una consulta pública para modificar dos artículos del Real Decreto 589/2022, de 19 de julio. El 23.1, que define el sistema de elección y adjudicación de plazas mediante medios electrónicos; y el artículo 23.3, que establece que no podrán adjudicarse en la misma convocatoria las plazas que resulten vacantes, después de los actos de adjudicación, ya sea por no haber sido elegidas por los aspirantes o por renuncias expresas o tácitas de quienes las hayan recibido.

Con esta modificación, se trata de responder a una demanda social para lograr solucionar estas cuestiones, ya que el sistema de elección y adjudicación exclusivamente mediante medios electrónicos ha sido objeto de debate en las sucesivas convocatorias desde su implantación en 2020 y existe una petición reiterada de retornar al sistema presencial, o bien que el actual permita una elección en tiempo real equivalente.

El sistema utilizado y las herramientas de ayuda como SIMULE han supuesto un gran avance y una apuesta por la transformación digital de los procesos administrativos. No obstante, se considera necesario que la regulación en este aspecto no sea taxativa y explorar sistemas que permitan la presencialidad, y que, por tanto, no sea obligatoriamente por medios electrónicos. Asimismo, en estos años se viene sucediendo un incremento de renuncias a plazas, una buena parte incluso antes de incorporarse al puesto.

Esas plazas quedan sin poder ser cubiertas, lo cual actualmente constituye un problema que podría ser solventado con un sistema que establezca un plazo para renunciar, tras el cual, sería posible, en caso de que una o varias personas con plaza cambien de destino y dejen la suya vacante, ofertar de nuevo esas plazas a todas las personas que han participado en el proceso, de forma que puedan ser cubiertas con una segunda (y última) ronda de elección de plaza "a resultas".

La preocupación por las plazas que no se cubren, bien sea porque no se eligen o bien por renuncias, es alta, teniendo en cuenta la necesidad de profesionales en determinadas especialidades, y establecer este mecanismo podría contribuir a reducir el número de plazas de FSE no cubiertas.