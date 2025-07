Sanidad se reunirá con las CCAA el 30 de julio para informarles de los avances en las negociaciones del Estatuto Marco

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha convocado a las comunidades autónomas a un Pleno de la Comisión de Recursos Humanos el miércoles 30 de julio para informar a los consejeros de los avances en las negociaciones con los sindicatos para el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, según han confirmado a Europa Press fuentes del ministerio.

La ministra de Sanidad, Mónica García, se lo ha comunicado a las CCAA este jueves durante el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en respuesta a las demandas de los consejeros autonómicos, quienes se han interesado por el Estatuto Marco en el turno de preguntas.

La mayoría de los gobiernos regionales, en concreto, aquellos liderados por el Partido Popular (PP), han expresado en distintas ocasiones sus críticas al Ministerio por no compartir con ellos el estado de las negociaciones del Estatuto y mantenerlos al margen.

A la salida del Pleno de la Comisión de Recursos Humanos lo ha hecho la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. Según ha subrayado, existe una "ausencia total de transparencia con las comunidades autónomas, que por otra parte son las que cuentan con las máximas competencias en este ámbito" y donde no han participado en el texto que "se está negociando con sindicatos".

A su vez, ha reprochado a García su "improvisación" al convocar el encuentro con las CCAA. "Si la ministra pretende zanjar este asunto antes de irse de vacaciones de forma apresurada, nos tendrá enfrente defendiendo un texto que no sea regresivo y perjudicial para los profesionales", ha apuntado.

Mónica García desmintió durante una rueda de prensa del CISNS celebrada a mediados de junio que las comunidades autónomas no estén informadas sobre el contenido del texto, asegurando que su departamento se ha reunido con ellas para abordar este asunto y también les ha facilitado el primer borrador.

"Lo que no están participando es de las mesas de negociación. Aún así, yo hoy les he hecho un resumen pormenorizado de todos y cada uno de los elementos que estamos negociando (...) Y hay muchas cosas, de hecho, que han manifestado que están de acuerdo con el Ministerio, en reivindicaciones que no son posibles", añadió.

POLÉMICA EN TORNO AL ESTATUTO MARCO

Además de los reproches de las comunidades autónomas, los sindicatos que negocian el Estatuto Marco con Sanidad también han mostrado esta semana su disconformidad con varios puntos del último borrador que les ha dado a conocer.

En este sentido, las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación advirtieron al Ministerio de que esta última versión del texto supone un "paso atrás" que perjudica a los profesionales, por lo que les emplazaron a aportar una nueva versión antes de septiembre.

Así, el Sindicato de Enfermería (SATSE), la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Federación de Sanidad de la Confederación Intersindical Gallega (CIG-Saúde) amenazaron con una campaña de movilizaciones que podría ir creciendo hasta llegar a la huelga si Sanidad no les entregaba un texto que satisfaga sus demandas.

En concreto, estas organizaciones consideran "irrenunciables" el reconocimiento retributivo correspondiente al nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a la jubilación anticipada voluntaria y a la jubilación parcial.

Por su parte, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han decidido adelantar al 3 de octubre la convocatoria de huelga nacional que tenían prevista para el día 10 del mismo mes, con el objetivo de mostrar su oposición al borrador de Estatuto Marco y reclamar un texto propio para la profesión médica.

Para estos sindicatos, el nuevo borrador elimina algunos elementos "inaceptables" del anterior e introduce ciertos avances, pero estos son "limitados" y "puramente cosméticos", de forma que no tienen trascendencia práctica y "mantienen situaciones de maltrato y discriminación" hacia los facultativos.

Por ello, han presentado un plan de acción con medidas de presión que tienen intención de adoptar durante los próximos meses, entre las que se encuentra la huelga, manifestaciones o campañas de información a la población y asociaciones de pacientes.