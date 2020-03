Sanidad recomienda a los profesionales sanitarios no acudir a congresos

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado de que se va a recomendar a los profesionales sanitarios no acudir a congresos con el objetivo de evitar más contagios del nuevo coronavirus, después de que hayan aparecido varios afectados en el País Vasco.

"El personal sanitario debe extremar las medidas preventivas y evitar congresos. Hemos tenido contagios de personal sanitario, lo que obliga a que los contactos que hayan tenido también tengan que estar aislados, y esto puede producir una merma", ha dicho el ministro de Sanidad en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

No obstante, Illa ha reconocido que, de momento, no hay peligro de que falte profesional sanitario para atender los posibles casos de infección del nuevo coronavirus que se puedan producir en España, del que por ahora ya se han contagiado más de 80 personas en el país. "Si hubieran más contagios entre estos profesionales sería una merma de recursos y en este momento no es conveniente", ha apostillado.

Dicho esto, el ministro de Sanidad ha recordado que el 90 por ciento de los casos del nuevo coronavirus que están ocurriendo en España son importados o de personas que han estado en las principales zonas de riesgo, como por ejemplo el norte de Italia o China, si bien ha informado de que se está estudiando aquellos que están afectados y cuya línea de contacto con el virus no se conoce.

"Estamos siguiendo con mucha atención y preocupación la evolución del virus. Lo que más nos preocupa son los tres casos graves y luego aquellos que no tienen una línea de contagio conocida como los que están en Madrid, el País Vasco, Castilla-La Mancha y Andalucía", ha recalcado Illa, para señalar que los pacientes que están en la UCI están evolucionando "correctamente" y que presentaban patologías previas.