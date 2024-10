Sanidad prepara una encuesta para conocer las necesidades y demandas de los residentes y médicos de Atención Primaria

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

En España hay un déficit aproximado de 4.500 médicos de familia, por este motivo la Ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que pretenden poner en marcha una encuesta, tanto entre los estudiantes como los residentes de Atención Primaria, como los médicos de Atención Primaria, para ver en qué se está fallando, más allá de la falta de incentivos económicos.

"Hay muchas veces que el incentivo de los profesionales, por supuesto, es económico, pero hay otra cosa que tiene muchísimo más valor y es que tú puedas ejercer la profesión tal y como la has estudiado", ha señalado García en una entrevista en Radiocable.com, recogida por Europa Press, donde ha destacado entre múltiples factores la sobrecarga laboral de los profesionales.

"Yo he estudiado para ser médica, para tratar a mis pacientes, no para ver a 60 pacientes al día, no para desatender a los pacientes en su domicilio, no para desatender las residencias de mayores o los diagnósticos; y no para llegar a casa pensando que he hecho mal mi trabajo", afirmaba ejemplarizando la situación en la que se encuentran miles de profesionales en España.

Sin quiere excusar la situación, ha recordado que España no es un país que esté por debajo de la media en lo que a médicos se refiere, aunque el problema de la falta de estos profesionales es, sobre todo, en las áreas rurales, "un problema, me atrevería a decir que es un problema mundial".

En cualquier caso, ha añadido, "hay que pensar qué es lo que le estamos ofreciendo, qué les falta a nuestros médicos y a nuestros profesionales para poder trabajar bien", para tratar de no acabar con las "vocaciones" de unos profesionales que forman parte de la "élite" mundial, "con un nivel de talento increíble".

LISTAS DE ESPERA: "TRANSPARENCIA Y LA TRAZABILIDAD"

En cuanto a cómo se trabaja con las CCAA, García ha recordado que la competencia de Sanidad es la de "velar por la equidad de la protección de la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas", y, por eso, es la responsable del marco regulatorio que rige la actividad de los profesionales, la estructura y lo que son los "cimientos" del Sistema Nacional de Salud.

"Estamos impacientes por hacer todas aquellas reformas que llevan pendientes desde hace mucho tiempo en nuestro sistema sanitario, que nos demanda la sociedad", ha afirmado la ministra, quien ha reconocido estar dispuesta a "remangarse" para llevar a cabo todas aquellas acciones que, "de corto, de medio y, sobre todo, de largo plazo, mejoren el sistema sanitario".

Es el caso de las lista de espera, donde tiene la intención de regular su transparencia y la trazabilidad. "Las listas de espera ahora se regulan por un Real Decreto del año 2003 en el cual hay un cajón desastre", en el cual, ha explicado, no está claro en base a qué deciden las listas de espera cada CCAA. Por este motivo, Sanidad pretende "arrojar luz", ya que "no puede ser es que no tengamos un diagnóstico preciso y una visión precisa de qué es lo que está pasando".

Además, ha lamentado que haya comunidades que hacen un trabajo exhaustivo para intentar minimizar los efectos "perversos" de la lista de espera; mientras que otras "utilizan la lista de espera como una herramienta política, no como una herramienta de gestión".

En cuanto a las guardias de 24 horas, ha señalado que Sanidad está trabajando en el estatuto marco, que también es del año 2003, y que se ha quedado "completamente caduco y obsoleto", hasta el punto de que "hay algunos párrafos que son increíbles de leer, por la inseguridad jurídica que refieren".

Cambiar el modelo actual "va a requerir tiempo, mucho diálogo, consenso y mucha imaginación también para ver cómo lo podemos hacer". Mientras, Sanidad trabaja en un estudio para conocer cómo se hace en el resto de Europa, con la idea clara de que el marco actual debe cambiar, de modo que "ni los médicos estén exhaustos en la hora 23 de guardia, ni los pacientes sean atendidos en la hora 23 de guardia".

"HAY QUIEN PREFIERE QUE LO QUE ES DE TODOS NO FUNCIONE"

La ministra también ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuo, su gestión en materia sanitaria. "Da más rabia que haya lugares ricos, como puede ser la Comunidad de Madrid, donde haya cosas que no funcionan y que no funcionan por indolencia, por dejadez... O sencillamente por ideología. Porque hay quien prefiere que lo que es de todos no funcione, para que funcione lo suyo. Para que funcione lo de los amiguetes", ha señalado.

"Y nos debería dar rabia a todos porque yo ahora vengo de ministra, pero siempre llevo puesta la bata de médica, pero sobre todo llevo el pijama de paciente, porque todos y todas somos pacientes, somos potenciales pacientes o tenemos familiares que necesitan de la sanidad pública", ha concluido.