Sanidad no ve una marcha atrás en el permiso para hacer deporte

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministerio de Sanidad invita a la "ejemplaridad" y la "corresponsabilidad" y no ve una marcha atrás en el permiso a los ciudadanos para hacer deporte, a partir del próximo 2 de mayo, anunciado por el Gobierno para aliviar el estado de alarma por la expansión de la pandemia del coronavirus.

"Es importante que el Gobierno disponga en qué condiciones tomar estas medidas de alivio y que la ciudadanía las ejecute, como está haciendo en su inmensa mayoría, con un alto grado de ejemplaridad y corresposabilidad", dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa.

Así respondió Salvador Illa a una pregunta sobre si considera que el Ejecutivo pudiera dar "marcha atrás" en la autorización para la práctica deportiva y los paseos previstos para el próximo fin de semana, después de que este domingo se observan algunos casos de incumplimiento en el permiso para salir a la calle de los menores de 14 años.

"Ha habido una minoría que no ha seguido estas recomendaciones. Como ministro de Sanidad me toca estar muy vigilante para que no se cometan este tipo de abusos. Estamos convencidos de que eso se va a corregir, de que esta minoría, por corresponsabilidad, va a corregir este comportamiento y, si no, vamos a tomar medidas para que así sea", advirtió.

En este sentido, Illa explicó que el Gobierno está trabajando en esta autorización para permitir el ejercicio físico y el paseo, y que éstos se van a llevar a cabo "bajo ciertas condiciones" que se harán públicas en los próximos días.

"Estamos trabajando con varios expertos del ministerio para concretar aquellas condiciones que garanticen estas salidas en condiciones de seguridad y para proteger la salud pública. Siempre estas medidas de alivio son un ejercicio de corresponsabilidad del Gobierno con la ciudadanía", reiteró en un llamamiento a los ciudadanos para cumplir con las normas.