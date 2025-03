Sanidad no contempla hacer un CISNS "único" para abordar la Atención Primaria y fija el próximo Pleno para abril

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha señalado que desde el Ministerio de Sanidad se les ha comunicado a los consejeros del Partido Popular que no contemplan convocar un Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) "único" para abordar la Atención Primaria (AP) y que fijan el próximo Pleno para el mes de abril.

Hernández ha explicado este jueves en un desayuno organizado por Europa Press que esta ha sido la respuesta que Sanidad ha dado a la carta remitida por los consejeros 'populares' el pasado viernes, en la que pedían una reunión "urgente" y "presencial" del CISNS para abordar la ampliación del número de plazas de formación para Medicina Familiar y Comunitaria y los criterios de financiación del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027.

"Más o menos lo de siempre, que no va a haber un pleno único para tratar este tema y que las comunidades sigamos esforzándonos en acreditar unidades de docencia para que nuestros especialistas residentes se formen lo mejor posible", ha apuntado la consejera, quien ha asegurado que esto es algo que llevan "muchos años" haciendo.

Sobre el CISNS, Hernández ha destacado que este debe ser un órgano "basado en el consenso, en el diálogo y en escuchar a todas las partes". En este punto, ha insistido en que el departamento dirigido por Mónica García debe "contar" con las CCAA para elaborar los distintos planes sanitarios y ha denunciado que se les transmita la información que se va a tratar en el CISNS el día antes del mismo.

"Hay un Plan de Atención Primaria que no se ha contado con nosotros, un Plan de Salud Mental, que tampoco habíamos recibido el documento del que se descolgaron algunas sociedades científicas relacionadas con la salud mental (...) Por favor, transmitidnos la información que queréis que revisemos. No se nos pueden mandar 15 documentos de 100 folios cada uno el día antes del Consejo Interterritorial", ha apuntado.

Asimismo, ha reiterado la solicitud de un Pacto Nacional por la Salud para poder "blindar" la sanidad, que debe estar "por encima de ideologías" y "por encima de partidos políticos". "En Andalucía estamos abiertos al diálogo y al consenso. Pero sí queremos de verdad que se trate con respeto estos temas tan importantes", ha subrayado.

En cuanto a la solicitud de un incremento del 10 por ciento de las plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria, que se proponía en la carta de los 'populares' y cuya necesidad reconoció el propio Ministerio, Hernández ha señalado que todo lo que se sume "granito a granito" puede ayudar a poner solución a la falta de profesionales, pero ha comentado que "hay que ir al principio", a los estudiantes de Medicina y Enfermería, para que conozcan la Atención Primaria.

"Algo que no se conoce, no se puede querer y Atención Primaria no es solamente la consulta del médico, la consulta del pediatra, la consulta del enfermero. Atención Primaria es la promoción de la salud (...), las visitas a los domicilios, las visitas a los hogares de los mayores, las visitas a las residencias", ha resaltado.

Por ello, ha reivindicado el aumento de plazas, pero también que la AP se posicione en un "papel importante" y no se ciña su aprendizaje a las enseñanzas que se estudian las facultades, en algunos casos, en el cuarto curso.

RETENCIÓN DEL TALENTO

Preguntada por las medidas que están tomando para retener a los profesionales sanitarios y hacer más atractivo el sistema sanitario, uno de los problemas que aqueja el Sistema Nacional de Salud (SNS), Hernández ha argumentado que Andalucía, además de ofrecer "una calidad de vida increíble", está fomentando la formación continuada, la investigación y el trabajo en red.

A este respecto, ha asegurado que están trabajando en incrementar la remuneración de los sanitarios y también sus derechos. "Las reducciones de jornada que puede necesitar un profesional, esas bajas de maternidad más duraderas, también bajas paternales. Por lo tanto, no solamente aumentar en derechos, aumentar en motivación, motivación para seguir formándose y, por supuesto, pues los incentivos", ha añadido.

Respecto al compromiso de la Consejería de estabilizar el 94 por ciento de las plantillas de personal sanitario, ha detallado que desde el próximo mes de abril hasta octubre de este año se celebrarán los exámenes de las Ofertas de Empleo Público (OPE) de 2022, 2023 y 2024, que van a permitir la estabilización de 21.953 profesionales, algo que espera que esté resuelto "a lo largo de 2026".

Sin embargo, Hernández ha puntualizado que, en la actualidad, "no todos los profesionales" quieren tener una plaza fija en el sistema sanitario y hay algunos que incluso "piden contratos mes a mes, contratos eventuales", porque "no quieren esa fidelización" con el SNS. Así, ha aseverado que "respeta" también estos casos, pero que la estabilización del 94 por ciento de las plantillas "está ahí".

Por otra parte, la consejera andaluza ha informado de que están trabajando en un decreto para las zonas rurales de difícil cobertura, un problema que no solo sucede en Andalucía, sino también en otras CCAA, como pueden ser Castilla y León o Asturias, comunidades con núcleos de población muy dispersos, con pocos habitantes y población envejecida.

Este decreto, según ha explicado, pretende reconocer a los profesionales que trabajan en estas zonas a través de un incremento de su puntuación y de su remuneración. "Tenemos que intentar garantizar que en esos núcleos más alejados de las capitales se sigan manteniendo los servicios (...). Por lo tanto, ahí seguimos trabajando y también potenciando que se conozca la medicina rural", ha sugerido.

CINCO AÑOS DE LA PANDEMIA

En el quinto aniversario de la Covid-19, Hernández ha destacado que fue una situación que "puso en jaque" al sistema sanitario y lo obligó a "reinventarse". Según ha aseverado, "no nos hemos recuperado todavía" de la pandemia, pues "todos perdimos algo" y muchos "perdieron a seres queridos".

Además de recordar este aniversario, Hernández ha animado a tomar en cuenta las enseñanzas que se aprendieron de este periodo. "Yo aprendí que somos vulnerables y que hay que disfrutar la vida, y que hay que disfrutar cada segundo, cada gota de lluvia, cada rayo de sol, cada sonrisa, cada mirada. Es decir, hay que disfrutarlo todo, porque es verdad que somos vulnerables", ha señalado.

Asimismo, ha resaltado las enseñanzas que se produjeron en Atención Primaria, como "la flexibilidad, el trabajo en equipo" y la incorporación de nuevos roles, como fue el caso de los rastreadores, las enfermeras gestoras de residencias y las enfermeras referentes de centros educativos.

Al hilo, ha comentado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está trabajando estrechamente con las enfermeras de los centros educativos para abordar el estado de salud mental de los jóvenes andaluces, una cuestión que "preocupa" y se ha visto agravada a partir del confinamiento impuesto durante la Covid-19.

"Los jóvenes necesitan estar rodeados de sus pares, es decir, necesitan estar rodeados de los que son iguales a ellos. Y creo que los dejamos encerrados en casa. En nuestro país hubo un confinamiento, yo no voy a decir si muy largo o muy corto, pero sí que hubo otros países europeos en los que no se llegaron a cerrar o se cerraron muy poco tiempo los colegios y no se llegaron a cerrar los institutos", ha detallado.

Por ello, ha insistido en el trabajo de las enfermeras referentes en los centros educativos y en el incremento de profesionales de salud mental que ha realizado en los últimos años el Servicio Andaluz de Salud con el objetivo de enfocarse en el bienestar emocional de los jóvenes, así como en el riesgo de suicidio, para lo que cuentan con el Plan contra el Suicidio.