Sanidad lanza un proyecto para optimizar el aprovechamiento de sangre de cordón umbilical para trasplante urgente

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha el Proyecto 'Ready To Ship' (R2S), orientado a optimizar el inventario de unidades de sangre de cordón umbilical (SCU) almacenadas en España para mejorar el acceso de los pacientes al trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) que lo necesitan de forma urgente.

Esta iniciativa, desarrollada a través de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), forma parte del Plan Nacional de SCU 2020-2025, adoptado por la Comisión Permanente de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El proyecto está coordinado por la ONT y desarrollado en colaboración con el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) y los Bancos públicos de SCU españoles: Andalucía (Málaga), Cataluña (Barcelona y Programa Concordia), Comunidad Valenciana (Valencia), Galicia (Santiago de Compostela), Madrid y País Vasco (Vizcaya).

El 'Proyecto R2S' tiene el objetivo de disponer de unidades de SCU completamente caracterizadas que puedan enviarse de forma inmediata para pacientes que necesitan un TPH urgente.

De este modo, se amplía el número de donantes disponibles y se reduce el tiempo de espera hasta la realización del trasplante. Con esta iniciativa, los expertos calculan que las solicitudes de unidades de SCU para trasplante pueden incrementarse hasta un 30 por ciento.

El Proyecto R2S se inició en el cuarto trimestre de 2022 y, a lo largo de dos años y medio, realizará todos los test pre-liberación a 4.920 unidades de SCU para adecuarse a las necesidades de los pacientes. Una iniciativa innovadora que se realiza en muy pocos países del mundo.

En una primera fase se ha realizado un estudio exhaustivo de las características de las unidades de SCU solicitadas a los Bancos de SCU públicos durante los últimos cinco años, para identificar aquellas unidades susceptibles de ser incluidas en el Proyecto R2S por su alta calidad celular y su diversidad étnica.

En una segunda fase, se procede a su detallada caracterización (incluyendo tipaje HLA completo, viabilidad celular, cultivos clonogénicos y enfermedades infecciosas) de forma que puedan ser liberadas de forma inmediata si son solicitadas por un centro de trasplante, garantizando la calidad de las mismas.

ESPAÑA DISPONE DEL MAYOR REGISTRO DE EUROPA DE SANGRE DE SCU

España dispone de 62.409 unidades de sangre de cordón umbilical (SCU), un 8 por ciento de las almacenadas en el mundo (804.832), siendo el mayor registro de Europa y el tercero a nivel global, detrás de Estados Unidos y Taiwán. En 2022 se liberaron 102 unidades de SCU del inventario nacional para trasplante, 95 para pacientes nacionales y 7 para extranjeros.

De acuerdo con el balance de la ONT, en 2022 se realizaron 3.630 donaciones de TPH --o de células madre de la sangre-- obtenidas de sangre periférica (89%), médula ósea (9%) y SCU (2,4%). De estos trasplantes, 1.371 fueron de un donante (trasplantes alogénicos).

Cuando el paciente no dispone de un hermano compatible, el trasplante de donante no emparentado es el más utilizado por los centros (en 2022 fueron 564 los TPH de donante no emparentado efectuados en España).

En cifras globales, el trasplante alogénico ha aumentado un 37 por ciento desde que la ONT iniciara el Plan Nacional de Médula Ósea (PNMO) en 2012. La tasa registrada (28,9 trasplantes por millón de población) sitúa a España entre los países europeos con mayor actividad de TPH alogénico, según datos publicados por la Sociedad Europea de TPH (EBMT).

"Gracias a las diferentes opciones de donación, se puede afirmar que en la actualidad cada vez son más los pacientes que, necesitando un trasplante de médula, disponen de un donante adecuado en el momento necesario", finalizan desde el Ministerio de Sanidad.