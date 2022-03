Sanidad impulsa la creación de un Grupo de Gobernanza Multisectorial en el Plan para la Prevención de la Tuberculosis

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha impulsado, dentro del Plan para la Prevención de la Tuberculosis, la creación de un Grupo de Gobernanza Multisectorial que nace con una vocación de acción interterritorial y multisectorial para la aceleración de las acciones en pro del objetivo común de poner fin a la epidemia por Tuberculosis y se reunirá con carácter anual.

La primera sesión, que ha tenido lugar este jueves en el Ministerio de Sanidad coincidiendo con la conmemoración el Día Mundial de la Tuberculosis, ha estado presidido por la Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón y ha sido moderado por la Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio, y se enmarca dentro de las acciones para la prevención y control de la Tuberculosis, especialmente, tras los efectos de la pandemia de la COVID-19.

Esta ha sido la primera reunión en la que han participado representantes de las CCAA y Ciudades Autónomas, del Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, sociedades científicas y sociedad civil, así como profesionales de áreas de servicios sociales y de atención a las migraciones, sanidad penitenciaria, redes de acción en tuberculosis, asociaciones de pacientes y de la investigación en Tuberculosis, junto con las unidades implicadas de la Dirección General de Salud Pública.

En cuanto a los datos epidemiológicos de la tuberculosis en España, han señalado que se han visto afectados como en el resto de países por la pandemia de COVID19. Las cifras de 2019, las más consolidadas, muestran una incidencia anual de 9,39 casos por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en 4.421 nuevos casos de personas tuberculosis y que sitúa a España como país de baja incidencia.

Desde octubre de 2021, la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis (DCVIHT), asume formalmente la planificación, coordinación, desarrollo y evaluación a nivel nacional e internacional del Plan para la Prevención y el Control de la Tuberculosis en España.

Un Plan, alineado con los compromisos internacionales de la Agenda 2030, la Declaración Política "United to End Tuberculosis: An Urgent Global Response to a Global Epidemic ", y la Estrategia "Poner fin a la TB" y cuyo objetivo es detener la transmisión de la Tuberculosis en España a través del acceso universal a la prevención, diagnóstico y tratamiento.