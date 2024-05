Sanidad estudia ofrecer crema solar gratuita en "determinados" lugares públicos

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad está estudiando la posibilidad de ofrecer crema solar de forma gratuita a través de dispensadores en "determinados lugares públicos" y en "determinadas circunstancias" porque "algo que previene de las enfermedades es tan producto farmacéutico como cualquier otro", según ha confirmado la propia ministra de Sanidad, Mónica García, este jueves en declaraciones a los medios de comunicación tras el 'Gran Foro de Salud' de 'El Economista'.

"Nosotros creemos que las cremas solares son un producto de protección de la salud. Siempre hemos hablado de la incidencia de los melanomas y de la importancia que tiene no solamente su aplicabilidad sino su acceso. Estamos trabajando en la posibilidad de que ese acceso sea gratuito en determinadas circunstancias porque, vuelvo a insistir, algo que previene de las enfermedades es tan producto farmacéutico como cualquier otro", ha declarado la ministra.

No obstante, ha asegurado que esta medida no estará aprobada para este verano porque "las cosas ministeriales van despacio, sobre todo cuando son determinados incrementos de la cantidad de servicios, etc.

Esta medida, que adelantaba este jueves 'La Razón', ya se ha llevado a cabo en algunos países europeos como los Países Bajos, que comenzó en el mes de junio de 2023 una campaña para ofrecer a sus ciudadanos crema solar de forma gratuita a través de dispensadores situados en lugares públicos con el fin de reducir los altos niveles de cáncer de piel del país. Entre los lugares públicos que Países Bajos ha incluido se encuentran: las escuelas, los parques, las instalaciones deportivas y los festivales.

"Creo que tenemos que virar nuestro sistema sanitario y nuestro sistema de salud hacia medidas de prevención y también hacia aquellos pacientes que requieren de algunos productos, como pueden ser las cremas solares, para el cuidado de su propia salud. Aquí hay determinadas inequidades porque estamos financiando fármacos y, sin embargo, no estamos financiando a aquellos pacientes que no tienen acceso o que tienen una necesidad extraordinaria por su patología de algunos productos, como pueden ser las cremas solares", ha apuntado García.

Así, la ministra ha concluido "animando a la gente" a que este verano "se ponga crema solar", y se la ponga a sus hijos porque "es una medida de prevención, una medida de protección de la salud".