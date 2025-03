Sanidad estudia implantar un servicio de teleconsulta médica para agilizar las citas de vacunación internacional

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha adelantado que su departamento está trabajando para implantar un servicio de teleconsulta médica que ayude a agilizar las citas de vacunación internacional en Sanidad Exterior.

Así lo ha anunciado García este martes durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, al ser preguntada por la senadora del PNV Nerea Ahedo sobre las demoras de Sanidad Exterior en el País Vasco.

"Estamos trabajando en una nueva medida para implantar un servicio de teleconsultas médicas en estos centros de vacunación internacional. Para que, con esta iniciativa, podamos reducir esta presión en los centros de mayor demanda. Permitiendo que los viajeros accedan a la consulta de manera más rápida sin tener que desplazarse", ha explicado la ministra.

Asimismo, García ha subrayado que espera que mejore la situación con el plan estival, que "este año va a contar con quince días más, que se pondrá en marcha del 1 de mayo hasta el 15 de septiembre".

"Va a tener un refuerzo con respecto a los años anteriores. El objetivo de este plan es que el médico y la enfermera se puedan centrar en atender a estos viajeros internacionales, especialmente en estos meses que son los de mayor demanda", ha detallado García, a la vez que ha afirmado que el plan cuenta con "la contratación de más profesionales".

En este punto, García ha asegurado que desde el Ministerio son "conscientes" de esta situación de demora y ha defendido que se han adoptado medidas, aunque ha reconocido que "hay que seguir avanzando".

En cuanto a la contratación de personal, García ha subrayado que existe "una dificultad añadida". "Actualmente existen muchas diferencias salariales con respecto a otros profesionales en un momento en el que hay una falta de profesionales en todo nuestro Sistema Nacional de Salud, lo que dificulta esta captación y esta retención del talento", ha matizado, al tiempo que ha explicado que la gestión de los recursos humanos es una "competencia compartida" con otros ministerios.

"NO HAY CITA HASTA DENTRO DE SEIS MESES"

Durante su pregunta, la senadora del PNV Nerea Ahedo ha lamentado que actualmente en el Centro de Vacunación Internacional de Donostia es "misión imposible" vacunarse, ya que "no hay cita hasta dentro de seis meses".

La senadora ha señalado que esta situación se debe a un "déficit de personal" y que estas vacunas no solo afectan a personas que van a hacer turismo y de vacaciones, sino "también a trabajadores y estudiantes".

Al hilo, Ahedo ha pedido a Sanidad que busque soluciones: "Porque lo que no vale es lo que se está haciendo ahora, que es vete a otra provincia o derivar al servicio de salud de la comunidad autónoma correspondiente cuando no es competente, o tener que decidirse sobre no ir de vacaciones o ir desprotegido sanitariamente", ha apuntado.

"En todo caso, para una competencia exclusiva que tiene su Ministerio, yo creo que podrían esforzarse un poquito más en ejercerla mejor. En todo caso, sabe que no tendríamos ningún problema en poder asumirla", ha finalizado Ahedo.