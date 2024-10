España ya ha tratado a más de 167.000 pacientes con los antivirales de acción directa para la hepatitis C

Archivo - Imagen de archivo de una recreación del virus de la hepatitis C.

Archivo - Imagen de archivo de una recreación del virus de la hepatitis C.

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha resaltado que los tratamientos antivirales de acción directa (AAD) han conseguido reducir la prevalencia del virus de la hepatitis C (VHC) en España, así, desde su aprobación en 2015, han sido tratados más de 167.000 pacientes con una efectividad terapéutica del 95 por ciento.

Con motivo del Día Mundial contra la hepatitis C, Sanidad ha reiterado su compromiso con la eliminación de esta enfermedad como problema de salud pública en España. En este sentido, ha destacado un estudio reciente, publicado en la revista 'Lancet Regional Health Europe' que revela que la prevalencia global del virus de la hepatitis C en España ha disminuido hasta el 0,15 por ciento en 2022. Esto se traduce en aproximadamente 57.587 personas con infección activa, de las cuales se estima que un 29 por ciento aún no están diagnosticadas.

Estos resultados, fruto de una colaboración entre el Ministerio de Sanidad, el Centro Europeo de Enfermedades Infecciosas (ECDC) y la Universidad de Chipre, se basan en una novedosa metodología de síntesis de evidencia multiparamétrica (MPES). El estudio destaca la necesidad de intervenciones específicas en colectivos con mayor prevalencia de infección, como usuarios de drogas por vía parenteral y usuarios de 'chemsex'.

Desde el Ministerio de Sanidad aseguran que continúan trabajando en la detección precoz y el acceso equitativo a la prevención y el tratamiento del VHC. Así, subrayan que la Guía de cribado de la infección por el VHC, aprobada en 2020 y revisada en 2022, proporciona un marco integral para el diagnóstico y tratamiento, con especial atención a las personas con riesgo de infección.

Por último, Sanidad ha querido recalcar que refuerza su compromiso con la eliminación de esta enfermedad mediante la integración de los planes de prevención del VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales y tuberculosis. Según el Ministerio, esta estrategia integral permitirá una respuesta más coordinada y efectiva para alcanzar el objetivo de eliminar la hepatitis C en España.