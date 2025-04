Sanidad defiende la ley de medicamentos ante las críticas del sector: "Solo un artículo y medio genera controversia"

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha defendido este lunes que, de los 146 artículos que forman parte del anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, "solo uno y medio" ha generado "controversia" entre los distintos actores del sector.

"De 146 artículos y 22 disposiciones adicionales, solo estamos con dudas en torno a un artículo y medio. Creo que esto sería el anteproyecto de ley que llegaría al Congreso con un menor grado de incertidumbres al respecto", ha señalado Padilla este lunes en una rueda de prensa ofrecida en el Ministerio de Sanidad en la que ha defendido la ley frente a las críticas de la industria.

En este sentido, Padilla ha destacado que "en pocas ocasiones en las últimas décadas" un equipo ministerial ha ofrecido tantos escenarios de "diálogo efectivo", a la vez que ha confirmado que se han mantenido encuentros con los diferentes actores desde que se aprobó el anteproyecto el pasado martes en el Consejo de Ministros.

"El día que se aprobó el anteproyecto de ley, convocamos al grupo de trabajo de la comisión mixta para poder, con todos los actores en cuestión, sentarnos en una mesa y hablarlo", ha afirmado Padilla, quien ha indicado que las críticas de la industria "también forman parte de la negociación".

Asimismo, el secretario de Estado ha advertido de que han transmitido al sector que el Ministerio "funciona muy bien" en el diálogo con un marco propositivo, pero "simplemente con queja u oposición a textos concretos sin plantear hacia dónde quieren ir, es bastante difícil avanzar". "Aunque hemos encontrado en alguna de las organizaciones, un marco propositivo concreto", ha agregado.

Por otra parte, ha lamentado que la industria no se haya pronunciado sobre algunas "propuestas clave del sector durante las últimas dos décadas" que refleja la ley: "Estamos hablando de innovación incremental, de procedimientos de financiación precoz y condicionada previa a la decisión de financiación por parte de la Comisión Interministerial de Precio de Medicamento", ha apuntado.

Al hilo, Padilla ha anunciado que el Ministerio tiene la intención de convocar en las próximas semanas a los grupos parlamentarios para mantener conversaciones sobre el borrador de la ley y así permitir que "los consensos se vayan generando" antes de que el texto llegue al Congreso de los Diputados.

DEFIENDE EL SISTEMA DE PRECIOS SELECCIONADOS

El secretario de Estado ha defendido el sistema de precios seleccionados de la ley, una de las grandes críticas de la industria, y ha insistido en que el objetivo es incrementar la competitividad para "mejorar la penetración de los genéricos y de los biosimilares".

Además, ha descartado que el sistema de precios seleccionados sea una subasta. "Es un procedimiento para incentivar la competencia en contextos de precios que están por arriba, y que esto va dirigido principalmente a los precios altos en los momentos iniciales, especialmente de la competencia", ha subrayado.

Por su parte, el director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, César Hernández, ha explicado que España tiene una baja tasa de penetración de genéricos y biosimilares, lo que provoca que "las compañías tengan pocos volúmenes para poder ofrecer precios".

Así, Hernández ha detallado que el sistema de precios seleccionados, "sin ser intervencionista", busca que de manera natural se produzca competencia entre los diferentes productores de los medicamentos. "No buscando necesariamente el precio más bajo", ha añadido.

LAS ENFERMERAS Y FISIOTERAPEUTAS PODRÁN PRESCRIBIR MEDICAMENTOS

Durante estos días, varias sociedades médicas han criticado otro de los puntos de la ley que permite que enfermeras y fisioterapeutas puedan prescribir medicamentos a los pacientes dentro de sus competencias.

En este sentido, Padilla se ha mostrado tajante y ha asegurado que este elemento "va a estar presente", pese a la oposición de los médicos. "Nunca ha habido ninguna queja nunca con los podólogos ni con los odontólogos, sin embargo en el momento que se intenta normativizar las otras profesiones que también son grados universitarios y que tienen formación específica en este ámbito, parece que es cuando existe alguna controversia".

"Por un lado se reconoce una realidad ya existente, por otro lado, dar una mayor seguridad jurídica a los profesionales al respecto. Además, equipara titulaciones que tienen el mismo rango y, además, lo va a hacer, aunque posteriormente necesite desarrollo en forma de real decreto, dentro de un marco que es el ámbito de sus competencias", ha explicado.

Por último, el Secretario de Estado ha descartado que la nueva ley vaya a provocar el cierre de farmacias y ha pedido "abandonar el catastofrismo". "Esto no es 'La Ilíada', esto es un anteproyecto de ley que básicamente lo que viene es a intenta reconocer y avanzar en muchas competencias profesionales de los farmacéuticos y esto creo que es un elemento que también hay que poner encima de la mesa", ha justificado.

De este modo, Padilla ha defendido que los farmacéuticos puedan sustituir algunos medicamentos siempre con el mismo principio activo, no obstante, pese a la horquilla de precios, el paciente escogerá el fármaco que desea. "Es decir, si el paciente le dice al farmacéutico, yo quiero que me des el medicamento que me das todos los días, el farmacéutico tendrá que dárselo", ha finalizado.