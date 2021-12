Sanidad defiende la campaña de vacunación como "un notable logro": "Es toda una hazaña"

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Salud Pública en el Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, ha defendido la estrategia de vacunación contra la COVID-19 en España como "un notable logro".

"Se ha conseguido un notable logro. Ha sido una campaña de vacunación sin precedentes, toda una hazaña. La vacunación está siendo un éxito colectivo de país", ha comentado durante su intervención ante la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación del Congreso de los Diputados.

Aparicio ha apuntado que las altas coberturas de vacunación "indican que la campaña ha sido un éxito", con "una marcada reducción de mortalidad, de casos de enfermedad grave y hospitalizaciones frente a lo observado antes".

Asimismo, ha defendido el carácter unitario de la estrategia. "Es común para todo el país, centralizada en coordinación y regida por criterios científicos y éticos. Se ha tenido en cuenta en todo momento un modelo de distribución justo y equitativo", ha resaltado.

La directora general de Salud Pública ha citado varios puntos que han sido "clave" para el "éxito" de la campaña de vacunación. En primer lugar, ha reivindicado la importancia de la "organización centralizada", así como la "cogobernanza y el papel del Consejo Interterritorial en la puesta en marcha y seguimiento del proceso de vacunación desde el inicio".

Por último, Aparicio ha mandado un mensaje sobre la necesidad de vacunarse. "Las vacunas salvan vidas. Quien no se ha vacunado aún que lo haga para protegerse a sí mismo y a los demás. Con incrementos de la trasmisión comunitaria y la amenaza de nuevas variantes, también es importante seguir tomando precauciones, es necesario mantener el uso de la mascarilla, la higiene de manos o evitar aglomeraciones", ha remachado.

Por su parte, el doctor Amós José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV) y representante de España en el Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, también ha puesto en valor la campaña de vacunación.

"El sistema ha funcionado porque los profesionales han hecho un ejercicio de responsabilidad y por la ciudadanía, que ha escapado de ideas no relacionadas con el conocimiento científico. Tenemos una estrategia vacunal poderosa que ha tenido un resultado claro: somos el país del mundo mejores coberturas vacunales", se ha congratulado.

Igualmente, el doctor ha resaltado que la política de donación de dosis de España a países menos desarrollados también es "una de las más potentes del mundo". "Nuestro país ha sido felicitado por la OMS y se está cumpliendo con lo que hay que hacer en una situación como una pandemia", ha manifestado.

Al respecto, Amós García Rojas ha recordado que se trata de una pandemia que "requiere de respuestas globales". "No lo vamos a poder solucionar solo en nuestro país, hay que solucionarlo también en Burkina Faso, Uganda, etc. Estamos viviendo una situación profundamente injusta que va a facilitar la aparición de nuevas variantes. Estoy muy satisfecho de que nuestro país haya ejercido una política de donación poderosa", ha sostenido.

Por último, ha defendido la idoneidad de la estrategia pese a la "picaresca" de algunas personas que se saltaron el proceso de vacunación. "Ha habido algún problema puntual pero no es fruto de la estrategia, es de la cara dura de determinadas personas que no aceptaron la priorización que estaba establecida. Es un problema de la caradura de esas personas, no de la línea de intervención desarrollada", ha concluido.