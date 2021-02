Sanidad confirma una menor incidencia de COVID-19 en los ancianos de residencias ya vacunados

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha informado de que se está observando una menor incidencia de COVID-19 de los mayores de 65 años en residencias, ya vacunados contra el coronavirus, que en el mismo colectivo de la población general.

"Vamos confirmando que la incidencia en mayores de 65 años que viven en residencias es menor que la incidencia en mayores de 65 que no lo están. Esto es importante porque hasta la semana pasada no se había observado desde el inicio de la pandemia", ha comentado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa este lunes.

En este contexto, Simón ha reivindicado que las "poquitas informaciones" robustas con las que cuentan en estos momentos las autoridades sanitarias "indican que sería una vacuna muy efectiva". "La velocidad con la que ha descendido la incidencia desde la segunda semana del inicio de la vacunación es mucho más rápida en residentes que en otros grupos y más que aquellas personas de 65 años que no viven en residencias. Eso apoya la tesis, indirectamente, de que las vacunas están teniendo un efecto", ha argumentado.

A nivel general, Simón ha celebrado un "descenso" de la incidencia en todos los grupos de edad, incluidos en aquellos de 20 a 29 años, que sufrieron una "especial incidencia" durante los peores momentos de la tercera ola como producto de las celebraciones navideñas.

En cualquier caso, ha advertido de que los datos de hospitalizaciones y fallecidos, así como de los nuevos casos, "siguen siendo todavía muy altos". En este contexto, ha indicado que "aproximadamente hace una semana" comenzó el descenso de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) por parte de pacientes con COVID-19. "Pero el descenso es muy lento. Estamos bajando décima a décima", ha lamentado, aunque ha apuntado a una posible bajada en el número de fallecidos diarios debido a las cifras de los últimos días.

Preguntado acerca de si es posible rebajar las medidas contra el coronavirus, Simón ha pedido ir "partido a partido", parafraseando al entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone. "Seguimos estando en una situación muy mala a nivel nacional, la dirección que llevamos es buena, pero todavía estamos muy lejos. No se piensen que esto es una cuestión de una semana o dos, necesitamos todavía tiempo. Todavía nos queda mucho, bastantes semanas. Tenemos que ser muy cuidadosos todavía", ha reivindicado.

En este sentido, ha añadido que "igual" se podrían relajar "algunas medidas en zonas concretas, hay cierta variabilidad entre algunos territorios, pero eso no quiere decir que podamos bajarlas todas y rápido". "Tenemos que ir muy despacio y con pies de plomo, si no corremos el riesgo de una cuarta ola que no nos gustaría a ninguno, con un nivel de uso de las UCI todavía muy alto, lo que nos pondría en una situación muy complicada", ha agregado.

Sobre la detección de casos, Simón ha detallado que las comunidades autónomas se encuentran "por encima del 70 por ciento de detección". "Y las estimaciones con los últimos casos es que estaríamos cerca del 80 por ciento. Sí que hemos observado distintos periodos desde el mes de mayo. Hasta el mes de mayo se detectaba un 9,7 por ciento de las infecciones que había en nuestro país y a partir de ahí se fue incrementando hasta máximos del principio de la segunda ola", ha esgrimido.