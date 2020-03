Sanidad confirma dos nuevos casos secundarios de coronavirus, dos mujeres que están en aislamiento domiciliario

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha confirmado este martes dos nuevos casos secundarios de coronavirus en València, con lo que se eleva a 17 el número de afectados en la Comunitat Valenciana, según ha dado a conocer la titular de este departamento, Ana Barceló, en rueda de prensa.

Se trata de dos mujeres detectadas en el hospital Clínico de València y que se encuentran en aislamiento domiciliario. Ambas estuvieron en contacto con positivos que no viajaron a zonas de riego, según la información facilitada por la consellera. En total, los profesionales sanitarios han realizado 351 pruebas negativas.

Los dos nuevos casos se han confirmado tras 48 horas sin haberse detectado ninguno, es decir, desde el pasado domingo. Entre el 25 de febrero, cuando se confirmó el primero y hasta este sábado, se han diagnosticado 15 positivos, que con estos dos últimos casos se han elevado a un total de 17 sumando en la Comunitat Valenciana. Todos ellos presentan sintomatología leve.

Hasta ahora, los 17 casos se han detectado en los Hospitales de la Plana, Sagunto, Doctor Peset, la Fe, tres en el Arnau, cuatro en el Hospital General y con estos dos nuevos casos seis en el Clínico de València.

Por su parte, Barceló ha destacado que una vez más estos nuevos casos "se han detectado precisamente por las pruebas que establece el protocolo a partir de los casos confirmados", un protocolo establecido por el Ministerio. Este protocolo marca que al detectarse un positivo, Salud Pública se pone en contacto con su entorno, informándoles de su situación, evaluándoles en función de sus síntomas y controlándoles de manera "minuciosa".

Al respecto, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado, "sin caer en alarmismos ni en triunfalismos", que las medidas de contención están "funcionando", aunque ha señalado que pueden seguir detectándose algún nuevo caso.

Por ello, ha pedido "no caer en histerismos", sino "mantener una absoluta tranquilidad" porque las medidas que se están adoptando en coordinación con el Ministerio están "funcionando" y se debe seguir actuando con "sensatez, prudencia y rigor". No obstante, ha constatado que "no se puede menospreciar en absoluto la importancia de una enfermedad desconocida".

Puig y la consellera han visitado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), donde se ha ubicado un Dispositivo Especial de Alerta Epidemiológica por coronavirus.

Este dispositivo incluye el teléfono 900 300 555 y personal especializado de refuerzo para el CICU, y recibe además las llamadas derivadas desde el 112.

Desde su puesta en funcionamiento el pasado miércoles 26 de febrero hasta las 22 horas de ayer, el dispositivo ha recibido más de 3.600 llamadas, de las que casi el 50% han sido para solicitar información general y un tercio corresponden a personas que tienen síntomas clínicos pero no cumplen los criterios epidemiológicos, por lo que se ha descartado realizarles pruebas.

El resto eran de pacientes que sí que cumplían con los criterios epidemiológicos, por lo que se remiten a Salud Pública para su estudio. Barceló ha recalcado que en todos los casos, un especialista ha valorado la situación de la persona y ha activado los mecanismos necesarios para cada uno de ellos.

Asimismo, ha recordado que las nuevas medidas del protocolo marca que ante un casos sospechosos que cumpla con los criterios sea los especialistas de Atención Primaria quienes se desplacen al domicilio y posteriormente remitan la prueba al laboratorio.

AUMENTO DE PLANTILLA

El dispositivo especial comenzó a funcionar la semana pasada con cuatro puestos de atención telefónica pero, ante el aumento de las llamadas, se ha duplicado el personal. En concreto, se han incrementado a siete puestos para atender este teléfono y otros tres puestos el refuerzo del CICU, hasta una plantilla de 20 personas.

Por otro lado, ha confirmado que desde la conselleria se han puesto en contacto con el Ministerio para que sea éste quien confirme con el Gobierno portugués si el segundo caso de coronavirus detectado en el país luso viajó a València. "Se quiere seguir exactamente toda la trazabilidad para poner en marcha los mecanismos de contención", ha aclarado.

Barceló ha comentado, ante la curación de un paciente con coronavirus en Sevilla con antirretrovirales, que todos los casos de la Comunitat Valenciana son leves y ha recordado que la aplicación de cualquier tratamiento requiere de la autorización de la Agencia Estatal de Medicamento.

NO ASISTIR A CONGRESOS

Por otro lado, la conselleria ha remitido una carta a los colegios de médicos y de enfermería de la Comunitat Valenciana, así como al Instituto Médico Valenciano y a las sociedades científicas en las que le piden que se abstengan de organizar y asistir a congresos, jornadas, seminarios o cursos de formación de gran afluencia, al menos en las próximas semanas.

Esta media, adoptada por recomendación de la Comisión de Salud Pública y la Comisión de Coordinación Asistencial del Ministerio de Sanidad han lanzado una serie de recomendaciones en relación con el coronavirus, es "evitar que todas estas personas, implicadas muy estrechamente con el cuidado de pacientes, puedan actuar como transmisores de la enfermedad", señalaba Barceló.



EVENTOS DEPORTIVOS

Por otro lado, Puig también se ha referido a los próximos eventos deportivos con partidos italianos que se jugarán en València. Se trata del partido previsto este jueves en la Fonteta del Armani Milan y del encuentro del Valencia CF contra el Atalanta.

Al respecto, han explicado que las medidas se adoptarán con "una absoluta coordinación" con el Ministerio de Sanidad y también con las autoridades deportivas para "contrarrestar todo el peligro que pueda haber de contagio".

No obstante, ha incidido en que esas medidas se tienen que tomar "una manera coordinada y jerarquizada, sin atomizar decisiones" y se adoptará "en el momento que corresponda" y será "la más eficaz". "No se trata de especular sino de tomar decisiones correctas en el momento oportuno porque afectan al conjunto de la Unión Europea y hay que ser muy prudentes", ha apostillado.