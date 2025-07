Sanidad confía en que el RD de Evaluación de Tecnologías Sanitarias se publique "a la vuelta de verano"

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cartera y Farmacia del Sistema Nacional de Salud (SNS), César Hernández, ha avanzado que el Real Decreto (RD) de Evaluación de Tecnologías Sanitarias se publicará "a la vuelta del verano" dado que ya no tiene ningún informe pendiente, aunque ha precisado que Sanidad se va a adaptando a cada situación.

Así lo ha anunciado este miércoles durante la mesa redonda 'El Nuevo Modelo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Estrategias y Estructura del Proceso', celebrada en el Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid 'El nuevo marco para la evaluación de medicamentos innovadores en España. Desafíos y oportunidades', organizado por Roche.

Sobre este Real Decreto, Hernández ha destacado que incorporará el plazo de 180 días desde la autorización de un medicamento hasta la decisión sobre su financiación. El director general de Cartera y Farmacia del SNS ya había advertido hace unas semanas a las compañías farmacéuticas que este plazo será "para todos" y que, en su transcurso, se deberá tomar una decisión que podrá ser positiva o negativa.

El Ministerio de Sanidad publicó en agosto del pasado año el borrador del proyecto de Real Decreto por el que se regula la evaluación de tecnologías sanitarias para iniciar el trámite de audiencia e información pública. Esta normativa tiene como objetivo regular la evaluación de tecnologías sanitarias, incluyendo medicamentos, procedimientos médicos, productos sanitarios, pruebas para el diagnóstico 'in vitro' y otras tecnologías relacionadas con la salud.

En este sentido, desde el Ministerio de Sanidad recordaban que la evaluación es un proceso científico que permite a las autoridades decidir sobre la incorporación, financiación, precio, reembolso o desinversión de estas tecnologías, con el objetivo de asegurar un sistema sanitario "equitativo y eficiente".

En esta línea, César Hernández ha subrayado que la evaluación de tecnologías es "una pieza que tiene que servir para la toma de decisiones". Esto "quiere decir que una inmensa evaluación de tecnología sin una toma de decisiones ágil no es nada. Igual que una toma de decisiones que no tiene en cuenta esta otra parte, tampoco contaría con las mismas decisiones".

INDEPENDENCIA DE LOS PROCESOS

Durante la mesa redonda en la que ha intervenido Hernández se ha abordado la importancia de la independencia del proceso de evaluación con respecto a otros, como el de la toma de decisiones. La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesú Lamas, ha subrayado que la independencia en la evaluación "es fundamental".

"La independencia es uno de los tres pilares que van a dar valor a ese producto final, a ese informe de actuación", ha precisado Lamas añadiendo que los otros pilares son el impacto en términos de utilidad que va a tener ese informe y su transparencia.

Por su parte, el director general de Prestaciones, Farmacia y Consumo de las Islas Baleares, Joan Simonet, ha criticado que Sanidad enviara a las comunidades autónomas el borrador del RD en agosto y al mismo tiempo que a Farmaindustria, cuando los gobiernos autónomicos llevaban tiempo reclamando información al respecto.

"No estoy de acuerdo con cómo se ha hecho la Ley del Medicamento, no estoy de acuerdo con cómo se ha hecho el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias", ha aseverado Simonet señalado que "ha faltado agilidad y colaboración con las comunidades autónomas", a fin de poder construir de abajo hacia arriba y no al revés.

La directora del departamento de Prestación Farmacéutica y Acceso de Farmaindustria, Isabel Pineros, ha resaltado que el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias es la herramienta "adecuada" para regular la evaluación de medicamentos, aunque ha criticado como Simonet las formas del Ministerio al enviarles el borrador en verano y ha precisado que desde la patronal preferirían un RD que integrase evaluación y decisión.

"Nos hubiera gustado un Real Decreto que contuviera tanto la evaluación como la decisión, aunque aplaudimos que sea diferente la evaluación de la decisión. Pero sí nos hubiera gustado tener una norma que regulara todo el proceso, porque la evaluación tiene que estar inserta necesariamente dentro del proceso de decisión, aunque evidentemente puedan estar realizadas por órganos independientes", ha comentado.

Asimismo, ha expresado las dudas de la industria acerca del papel que toma en este proceso, qué tipo de información va a tener que presentar, qué metodología va a tener que cumplir o qué normas ministeriales se van a publicar. "Porque entendemos que tiene que haber desarrollo por orden ministeriales de la metodología y más detalle del procedimiento", ha precisado.

"Nosotros como industria queremos que la evaluación sea de calidad y evite que el retraso en la llegada de la innovación al paciente sea más amplio", ha destacado Pineros para mostrar el compromiso de Farmaindustria por aportar en este proceso.