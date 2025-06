Sanidad alerta en su campaña de verano de la "disonancia" entre la percepción del riesgo y la realidad de las ITS

La ministra de Sanidad, Mónica García, inaugura el acto de presentación de la campaña de ITS 2025, en la sede del Ministerio, a 9 de junio de 2025, en Madrid (España).

La ministra de Sanidad, Mónica García, inaugura el acto de presentación de la campaña de ITS 2025, en la sede del Ministerio, a 9 de junio de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado este lunes la campaña 'Ya tendría que tener mala suerte', que pretende abordar la "disonancia" entre la percepción de riesgo y la realidad epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual (ITS), especialmente entre los más jóvenes.

"Las ITS afectan especialmente a la población joven, pero esa misma población es la que no se siente especialmente interpelada. Existe una disonancia entre la percepción de riesgo y la realidad epidemiológica, y es en esa disonancia donde las ITS encuentran un terreno perfecto para seguir propagándose", ha declarado García durante una rueda de prensa.

Tras ello, ha señalado que uno de los principales retos para acabar con esta situación es acabar con el "estereotipo" de que las ITS están vinculadas a otras generaciones, a grupos sociales "ajenos" o a determinadas prácticas, si bien este aumento de infecciones tiene que ver con que las personas "bajan la guardia" al pensar que no existe riesgo al producirse encuentros sexuales entre personas del mismo entorno.

"Esto al final genera una falsa sensación de inmunidad, este típico 'a mí no me va a pasar', y lo cierto es que estas ITS están afectando sobre todo a la gente joven, a las chicas heterosexuales, a hombres que tienen sexo con otros hombres", ha añadido.

Además, ha apuntado que otra cuestión que hace que las ITS se propaguen con más facilidad es que en muchas ocasiones no se notan síntomas en los periodos iniciales, lo que contribuye a esta falsa sensación de seguridad.

"Y de ahí que nuestra campaña se centre desde la empatía, en desmontar creencias falsas y en hacer visible lo que es invisible. Queremos aumentar la prevención desde el autocuidado, desde el conocimiento y desde la salud compartida para reducir ese caldo de cultivo en el que las ITS se acaban propagando", ha afirmado.

García ha hecho hincapié en que, mientras que infecciones como la sífilis o la gonorrea se encuentran al alza, las provocadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se están estabilizando gracias a "años de trabajo en prevención".

"Más allá de estos datos, hay algo que queremos dejar muy claro: la salud sexual no es solo no tener enfermedades, es también bienestar, es también placer, es autonomía, es información, y es también tener todas las herramientas para poder cuidarse y para poder decidir con libertad", ha añadido la ministra, quien ha subrayado que este concepto está recogido en el Plan Estratégico de Prevención y Control del VIH y las ITS 2021-2030, que incluye "por primera vez" un enfoque específico en las ITS.

LOS HOMBRES DE ENTRE 25-34 AÑOS, LOS MÁS AFECTADOS

Por otro lado, la científica del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Asunción Díaz Franco, ha recalcado que los hombres de entre 25 y 34 años tienen se ven representados en una "muy elevada" proporción de la infección gonocócica, sífilis, infección por Chlamydia trachomatis y linfogranuloma venéreo.

Díaz ha explicado que en el caso del linfogranuloma venéreo los hombres representan el 98 por ciento de los 1.800 casos, mientras que la infección en la que menos representación tienen es por Chlamydia trachomatis, con un 53 por ciento de los casos.

Asimismo, ha subrayado que el 39 por ciento de los casos de infección gonocócica se han atribuido a relaciones homosexuales entre hombres, mientras que el 20 por ciento tienen que ver con la transmisión en mujeres heterosexuales, y un 6 por ciento en hombres heterosexuales.

"En el caso de la sífilis, las relaciones homosexuales entre hombres fueron las responsables de la transmisión en un 72 por ciento de los casos, un 10 por ciento de mujeres heterosexuales, un 5 por ciento en hombres heterosexuales y, en el caso del linfogranuloma venéreo, prácticamente la totalidad se atribuyeron a relaciones homosexuales entre hombres", ha concluido.

El incremento de casos de ITS también tiene que ver con un inicio "cada vez más temprano" de las relaciones sexuales, tal y como ha explicado la directora general del Instituto de la Juventud, Margarita del Cisne Guerrero Calderón, quien ha afirmado que esta situación se relaciona igualmente con un acceso cada vez más temprano a la pornografía.

Si bien un 46 por ciento de los jóvenes afirman usar siempre el preservativo durante las relaciones sexuales, ha lamentado que un 11 por ciento no usa "ningún método", algo que se hace por la "confianza" en la pareja o la propia falta de preservativos, motivo por el que se está trabajando para dotar de una mayor accesibilidad a los mismos.

Del mismo modo, ha señalado que hasta un 9 por ciento de los jóvenes asegura utilizar métodos naturales como el 'coitus interruptus' o el método del calendario, que "evidentemente no protegen de absolutamente" ninguna ITS de embarazos no deseados.

"En cualquier caso, lo que sí vemos es un contraste, hay una preocupación por la salud en global de las personas jóvenes, pero mientras que esto se ve con mucha claridad en la salud mental, por ejemplo, hay un descuido en la salud sexual", ha finalizado.