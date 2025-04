Sanidad se abre a valorar propuestas sobre la ley del medicamento, pero advierte de que el mandato es "muy claro"

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, se ha mostrado abierto a valorar las propuestas procedentes de la industria farmacéutica sobre el anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, aunque ha advertido de que "el mandato es muy claro" y pasa por aumentar la competitividad "en un país que prescribe menos genéricos que la media y además son más caros".

"Esto ocurre porque ahora mismo tenemos un sistema que, en términos generales, no permite una correcta competencia", ha declarado Padilla ante la oposición de varias entidades al anteproyecto, que fue aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros.

Padilla ha afirmado que le resultan "llamativos" los comunicados que han emitido algunas de estas entidades, ya que asegura que en el ámbito privado "reconocen que con muy ligeras modificaciones, por ejemplo, del sistema de precios seleccionados, podrían ver totalmente viable el mismo".

No obstante se ha mostrado abierto al diálogo con todas las organizaciones, "tanto las que trabajan en el seno de la estrategia de la industria farmacéutica como a cualquiera de las demás", pero "siempre que sea desde un marco propositivo".

"Nosotros la estudiaremos sin ningún tipo de duda, porque no tenemos ningún tipo de fetiche con ningún modelo concreto", ha indicado, a la vez que ha señalado que estas propuestas deberán garantizar "una mejora de la competitividad y una promoción de un movimiento de precios que permita que los genéricos y los biosimilares entren de mayor manera con un menor precio".

En cuanto al sistema de precios de referencia, ha defendido que funcionaría en aquellos casos en los cuales "la competencia 'per se' no garantizará una bajada de los precios". "En cierto modo es una especie de herramienta para incentivar esa bajada de precios que no se produciría de otra de las maneras", ha agregado.

Asimismo, el secretario de Estado ha destacado que, desde que se publicó un borrador filtrado de este texto, se han realizado modificaciones "justamente encaminadas" a la protección de la autonomía estratégica y a mejorar la previsibilidad. Además, ha comunicado que desde Sanidad están estudiando otros elementos para "garantizar mucho más" estos dos conceptos y, consecuentemente, todo lo que tiene que ver con el abastecimiento".