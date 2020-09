Sánchez defiende que Simón tenga vacaciones tras estar "día y noche" trabajando y dice que su ejemplo "es encomiable"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria, Fernando Simón, haya tenido una segunda semana de vacaciones después de estar "día y noche" trabajando.

"Le he visto estar día y noche trabajando, de lunes a domingo. El ejemplo del doctor Simón como servidor público es encomiable", ha asegurado Sánchez en una entrevista en 'La Sexta Noche',

En este sentido, ha incidido en que el experto tiene el derecho reconocido por ley para coger esta semana de vacaciones. "Yo defiendo ese derecho a cogerse una semana de oxígeno, de descanso", ha concretado.

"España ha tenido la enorme fortuna de tener una persona del conocimiento y la calidad humana del doctor Simón al frente del CCAES", ha señalado Sánchez.

No obstante, el presidente del Ejecutivo ha recordado que el doctor Simón no fue nombrado por su Gobierno. "No fue alguien a quien nosotros nombramos, fue alguien a quien nosotros heredamos en su puesto", ha dicho.