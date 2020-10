Sánchez agradece a los médicos su labor e insta a "invertir en Salud Pública y reforzar el sistema sanitario"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado un mensaje a la profesión médica con motivo de la 71ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (AMM), Córdoba 2020, en el que ha agradecido la labor de los facultativos durante la pandemia de COVID-19 y se ha fijado como objetivo "invertir en Salud Pública y reforzar los sistemas públicos de salud que han demostrado debilidad en estos tiempos".

"Habéis salvado muchas vidas, pero además nos habéis salvado la vida como sociedad. Por eso me produce un orgullo inmenso que esta Asamblea General tan importante, cuando el CGCOM celebra su centenario, tenga lugar en España", ha expresado el jefe del Ejecutivo.

Sánchez ha explicado que la pandemia "está recordando algo muy importante y es que, sin la ciencia y sin vosotros no somos nada y no podemos hacer nada". "Los médicos habéis sido, sois y seréis punta de lanza en la lucha contra la pandemia, trabajáis sin descanso dando todo lo que tenéis y lo que no tenéis. A veces, incluso, dando vuestra propia vida como desgraciadamente hemos sufrido durante estos últimos meses. Y en muchas ocasiones lo hacéis en condiciones inhumanas, aguantando una presión hospitalaria insostenible que deja atrás a muchos pacientes con otras patologías que también son víctimas colaterales de COVID-19. Y hacéis todo esto aguantando mucha desinformación también y algunos comportamientos negacionistas y acientíficos", ha sostenido.

El presidente del Gobierno ha incidido en que los médicos "no están solos": "Vosotros sois el escudo humano contra la pandemia, pero muchas veces os preguntáis, con razón, que quién cuida de vosotros. Quiero que sepáis que no estáis solos, las instituciones públicas tenemos claro que sin vuestra vocación y entrega no hay futuro posible".

Por otra parte, otra "lección" de la pandemia, a juicio de Sánchez, es que "hay que invertir en Salud Pública, hay que reforzar los sistemas públicos de salud que han demostrado debilidad en estos tiempos y hacerlo con firmeza sin titubeos invirtiendo recursos económicos, dignificado una profesión que quizás es por su servicio a la humanidad, la más digna".

Sánchez ha concluido lanzando un mensaje a todos los participantes de esta Asamblea, pero también "a los millones de profesionales sanitarios a los que representan y que están trabajando ahora mismo en los centros de salud y en los hospitales de todo nuestro país, de todo el continente europeo de todo el planeta". "Mi mensaje no necesita más que una palabra: gracias", ha concluido.

