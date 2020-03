Salud visita las residencias de mayores en Andalucía y asume la dirección sanitaria de aquellas con casos de coronavirus

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (1I), el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (C), y el consejero de Salud, Jesús Aguirre (1d) en una imagen de archivo.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (1I), el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (C), y el consejero de Salud, Jesús Aguirre (1d) en una imagen de archivo. - Carlos Márquez - Europa Press

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Personal de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía está llevando a cabo visitas a las 700 residencias de personas mayores con las que cuenta la comunidad autónoma, tanto de carácter público como privado, y está asumiendo la dirección sanitaria de aquellas en las que entre sus usuarios se dan casos positivos en el coronavirus que causa la enfermedad del Covid-19.

Así lo ha detallado este viernes el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en la rueda de prensa no presencial posterior a una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, en la que ha comparecido junto al consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo.

Aguirre ha querido dejar claro que desde la Junta están "focalizando gran parte" de sus "energías en el eslabón más débil de la cadena epidemiológica" de esta pandemia, que son los mayores, y "sobre todo a nivel de residencias", que albergan a unas 45.000 personas de la tercera edad en la comunidad autónoma, según ha especificado.

El consejero ha indicado que el personal de Salud y Familias que está visitando estas residencias está "valorando" las mismas "desde el punto de vista sanitario, de higiene y de aislamiento, intentando que el impacto que tenga" el coronavirus en estas instalaciones sea "lo menor posible".

De igual modo, el consejero ha realizado un llamamiento para que los familiares no acudan a visitar a sus mayores en las residencias, para evitar contagios. "Ahora mismo no por ir más a ver a nuestras madres o abuelas hace que los queramos más; al contrario, ahora lo que debemos hacer es no ir a verlos", ha manifestado Aguirre en esa línea.

El titular de Salud ha explicado que el Consejo de Gobierno ha aprobado que, "en aquellas residencias donde aparezca un positivo" en coronavirus, "automáticamente la Consejería coge la dirección sanitaria a través de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios".

Ha desvelado, además, que "en todas las provincias" andaluzas hay actualmente "alguna residencia en la que hay algún que otro positivo" en coronavirus, y al respecto desde la Consejería se están realizando "dos líneas de trabajo".

Así, por un lado se lleva a cabo "un control exhaustivo del test de coronavirus", y se está "intentando en las residencias separar aquellos (usuarios) que son positivos de los que son negativos, y mantener un mínimo de aislamiento", según ha abundado el consejero, que ha indicado además que, "si alguno de estos pacientes tiene una reagudización de su patología, principalmente respiratorio, se deriva al hospital de referencia". Si no ocurre eso, "son atendidos en la propia residencia".

Finalmente, el consejero ha remarcado que "muchos" mayores viven en sus domicilios, no en residencias, y "el aislamiento también se tiene que mantener en los domicilios", en los que en estos momentos hay que evitar las "visitas sociales".