Salud replica tras la propuesta de la AIReF que "el modelo de subasta de medicamentos es un fracaso" en Andalucía

Publicado 06/06/2019 15:40:52 CET

ALMONTE (HUELVA), 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre (PP-A), ha insistido este jueves en criticar el modelo de subasta de medicamentos aplicado en Andalucía porque ha sido "un auténtico fracaso".

Así lo ha sentenciado en unas declaraciones a los medios en Almonte (Huelva) al hilo de la propuesta que ha realizado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de extender el modelo de subasta de fármacos de Andalucía, aunque con algunos cambios, a todo el territorio nacional.

Según las estimaciones de la AIReF, dicho modelo ahorraría hasta 1.000 millones de euros en gasto al Sistema Nacional de Salud (SNS) en 2020-2022 si se aplicara de forma extensiva en todas las comunidades autónomas y con una introducción no progresiva.

"Después de haber estudiado de forma detenida los informes y declaraciones de la AIReF", el consejero de Salud ha querido llamar la atención "de forma clara y contundente" sobre "los desabastecimientos provocados como consecuencia de la subasta de medicamentos en Andalucía", así como sobre "la falta de accesibilidad a los mismos medicamentos en igualdad de condiciones que el resto de comunidades autónomas".

Esto "ha creado una gran inequidad que han sufrido los prescriptores --que son los facultativos-- y los propios pacientes a la hora de esa accesibilidad a los medicamentos", según ha agregado Aguirre, quien ha enfatizado además que "no todo vale en sanidad o salud".

En esa línea, ha argumentado que "un posible, hipotético ahorro en el tema de subasta de medicamentos, no es una justificación para extender algo que ninguna comunidad ha querido" como son dichas subastas, y ha agregado que "estamos esperando" a "que el Gobierno se defina a ver qué es lo que quiere", y "si va a cambiar la Ley de Medicamentos o no". "Pero mientras no se cambie, el modelo de subasta de medicamentos en Andalucía es un auténtico fracaso", ha sentenciado el consejero.