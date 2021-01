Salud Pública abre investigación por la boda multitudinaria de un cargo de confianza del Gobierno de Melilla

MELILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud Pública, Mohamed Mohand (PSOE), ha anunciado este lunes que han abierto una investigación para depurar responsabilidades, si las hubiere, por la celebración de una boda con cerca de 200 invitados en Fin de Año de un cargo de confianza del Gobierno al que pertenece, nombrado por CPM, y avanza que las imágenes del enlace difundidas en videos que se han hecho virales "son inaceptables".

En rueda de prensa, el titular de Saludad Pública ha subrayado que lo ocurrido que no se puede admitir, sobre todo tras recordar que ese día "se limitó la cena de Nochevieja a seis personas y se prohibió a la hostelería abrir de 18 a 20 horas", si bien ha señalado que no le consta que ningún miembro del Gobierno tripartito de Melilla (CPM, PSOE y Cs) hubiera estado en la boda.

Mohand ha admitido únicamente que la consejera de Hacienda, Comercio y Empleo, Dunia Almansouri, área en la que el novio es secretario en un puesto de libre designación, acudió a la carpa donde se iba a desarrollar el enlace para casar a los contrayentes, pero una vez cumplido el trámite documental, "abandonó el lugar".

A su juicio, una boda en plena pandemia con unos 200 invitados, con grupos numerosos bailando sin mascarilla y sin guardar la distancia social, no se puede permitir. "Los melillenses no pudimos celebrar el 31 de diciembre con normalidad, ni las Navidades, porque no vivimos una situación normal" ha afirmado Mohand.

Por ello, ha asegurado que tanto la Guardia Civil, que se personó en el lugar día de los hechos durante la celebración de la boda, como el Área de Salud Pública han iniciado las pesquisas correspondientes. "Hay una investigación abierta entre la Guardia Civil y Salud Pública para dirimir las responsabilidades que fuesen necesarias", ha indicado

Al respecto, Mohamed Mohand ha advertido que, de incumplir las normas sanitarias contra el covid-19, los usuarios podrían hacer frente a una multa de hasta 3.000 euros. "Hay hechos que podrían ser objeto de sanción, con sanciones que podrían alcanzar los 3.000 euros por persona", ha concluido el consejero.