Salud es partidaria de relajar las medidas restrictivas al estar en una situación "más favorable"

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud, Rafael Cofiño, se ha mostrado este jueves optimista respecto a la situación epidemiológica del Principado y ha asegurado que la región se encuentra en una situación "favorable", con "uno de los mejores escenarios posibles". En este sentido ha indicado que Salud Pública trasladará mañana a la comisión interdepartamental la posibilidad de adaptar las medidas restrictivas, entre ellas las del sector hostelero, a la nueva situación epidemiológica "más favorable".

"Esa disminución del nivel de incidencia global a siete días hace favorable que se puedan adoptar medidas de protección diferentes", ha dicho Cofiño, que ha insistido en que habrá que adaptar las medidas si el escenario es "más favorable", aunque no ha especificado la fecha concreta para flexibilizar esas restricciones.

No obstante pese al escenario favorable que ha indicado presenta la región, Rafael Cofiño ha insistido en que es necesario señalar la importancia de no rebajar las medidas de seguridad, y de dejar claro que "el 9 de mayo no es el final de todo". "El escenario que hay ahora mismo no es el de hace un año, pero el virus sigue circulando y sigue habiendo espacios de riesgo", ha dicho.

En este sentido, ha indicado que de cara al 9 de mayo, se ha elaborado ya por parte de los técnicos y en base a los resultados de estas últimas semanas, un borrador referido al ajuste de medidas de 4+ y para lo que pueda ser un nivel de riesgo 3, que mañana viernes se presentará a la comisión interdepartamental presida por Presidencia, y que permitirán perfilar el contenido y ajuste de las mismas así como el tiempo de implementación, para la próxima semana ir contando como y cuando se pondrán en marcha.

En cuanto al cierre perimetral de la región después de ese 9 de mayo cuando decaiga el estado de alarma, Cofiño ha indicado que ahora mismo el grupo técnico no tiene una opinión clara de si hay o no que mantenerlo. "Habrá que esperar al 9 de mayo y ver el marco normativo regulador", ha dicho Cofiño, que ha recordado que seguirán defendiendo "un entorno seguro" y no perder de vista medidas de otros niveles si la situación epidemiológica lo requiere.

Cofiño y la coordinadora de Programas Covid, María José Villanueva, han ofrecido una rueda de prensa para explicar la situación epidemiológica actual.

En la misma el director de Salud ha explicado que la situación actual en la región es de una "tendencia estable", con cierto descenso en cuanto a incidencia global y una bajada algo más marcada en el caso de la incidencia en mayores de 65 años, que son las más vulnerables, lo que es "un buen resultado". Además también se observa un lento descenso en lo que son los indicadores de la presión asistencial y los de mortalidad.

No obstante ha manifestado que la situación asistencial sigue siendo "crítica" con una presión "alta" y además con gran cansancio. También ha resaltado la bajada de la edad media de las personas ingresadas.

Sí ha resaltado Cofiño el buen resultado del ritmo de la vacunación. "Vamos en el ritmo previsto en Asturias", ha indicado Cofiño, que ha manifestado que el mismo viene marcado por las dosis que pueden ir llegando.

Preguntado por la decisión a adoptar para la puesta o no de la segunda dosis de AstraZeneca a los que ya han sido inoculados con una primera dosis, Cofiño ha indicado que la demora en la toma de decisión se debe a que se está a la espera de resultados de varios estudios de relevancia.

CUARTA OLA EN ASTURIAS

Por otra parte, preguntado sobre si el Principado prevé que se de habrá o no cuarta ola en Asturias, Cofiño ha indicado que en caso de que se de, la misma será "diferente", tal y como está ocurriendo en otras CCAA y lo que más preocupa es la afectación a personas vulnerables. "Habrá que ver que ocurre después de 9 de mayo donde habrá aperturas de CCAA y habrá medidas diferentes", ha indicado Cofiño, que ha añadido que "aunque hay escenarios mejores ahora mismo nos encontramos en uno muy favorable en Asturias".

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Por su parte la Coordinadora de programas Covid, María José Villanueva, ha dado cuenta el papel que desempeña el sistema de vigilancia y contactos estrechos en el control de la pandemia y ha indicado que el objetivo principal es cortar "las cadenas de transmisión".

En este sentido ha querido hacer un especial llamamiento a la juventud que son ahora quienes más están siendo afectados. "Pido a la juventud que tanto quiero que tenga especial protección en este spring final de la pandemia, son los que pueden protegerse y protegernos", ha dicho.

Villanueva que ha destacado que en esta ultima semana el 30% de los brotes notificados al Ministerio tenían origen en la juventud por causas de su actividad social; un 20% estaba vinculado al ámbito educativo y hasta un 12% a prácticas deportivas.

Rafael Cofiño en este aspecto ha indicado que claramente se observa la subida en incidencia en las personas entre 15 y 30 años. Ha explicado que habido subidas y bajadas a lo largo de la pandemia en ese colectivo de jóvenes y el aspecto positivo es que si antes esas subidas luego conllevaban también un incremento de positivos en mayores, en este caso ya no es así y se observa que la incidencia está encapsulada en esos colectivos.