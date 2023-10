Sagardui cree que las "tensiones" en sanidad se deben "al entorno sociopolítico" en Euskadi y no a condiciones laborales

Dice que la derivación a la sanidad privada se hace "cuando las circunstancias lo requieren" y "este es un momento para ello"

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, ha considerado que las "tensiones" en el sistema sanitario vasco "no se han dado por las condiciones laborales ni por las cargas de trabajo", sino que "corresponden más al entorno sociopolítico que Euskadi vive, en el que también hay intereses que pretenden dar una imagen que no es luego, afortunadamente, la que realmente vivimos".

En su intervención este miércoles en un desayuno sociosanitario organizado por Europa Press, Sagardui ha reconocido, no obstante, que Euskadi no está exenta de "ámbitos de mejora" y ha apostado por el diálogo, la participación, la investigación y la innovación para "seguir mejorando".

Sobre la situación del Servicio Vasco de Salud, Sagardui ha destacado que cuando se habla de la inversión hace en Euskadi en salud, el "énfasis" en los presupuestos "no solo se pone en salud", sino también "en el ámbito de social" y constituye "una de las mayores inversiones y, además, de forma continuada".

"Se trata de una apuesta integral que se hace y que está en el principio y forma parte de los valores que tiene el Gobierno vasco a la hora de diseñar sus políticas", ha remarcado, para reconocer que la pandemia que provocada por la covid-19 "ha tensionado los sistemas, los sistemas de salud y los sistemas sociales, algo que no ha pasado solo en Euskadi".

Sin embargo, ha dicho que con la pandemia "también se ha visto cuál es la fortaleza de los sistemas a la hora de dar respuesta" y, en el caso de Euskadi, ha asegurado que "tanto la respuesta de los sistemas de salud, como de los sistemas sociales, esta forma de hacer que ya venimos experimentando de forma conjunta teniendo en el centro la atención de la persona, ha sido la que ha hecho posible que la respuesta que se haya dado en Euskadi a realidades de todos los ámbitos poblacionales, incluso de los más vulnerables, haya sido ejemplar".

"Todas las instituciones, a una única voz y con un único objetivo, y todos los profesionales de los sistemas preparados para responder al gran reto que se nos planteaba y también la ciudadanía, porque ya se siente parte de ese sistema sociosanitario existente", ha destacado.

Además, ha afirmado que las "tensiones" y las reivindicaciones en el sistema sanitario vasco "no se han dado por las condiciones laborales ni por las cargas de trabajo", sino que "corresponden más al entorno sociopolítico que Euskadi vive, en el que también hay intereses que pretenden dar una imagen que no es luego, afortunadamente, la que realmente vivimos".

Tras reconocer que Euskadi no está exenta de "ámbitos de mejora", ha asegurado que seguirán tratando de mejorarlos "a través del diálogo, de la participación, de la investigación y de la innovación".

LISTAS DE ESPERA

Sobre las listas de espera, Sagardui ha reconocido que las circunstancias de los dos años de pandemia han hecho que "la expectativa que teníamos de mejorar los 60 días tenga que llevar un tiempo, pero el objetivo es el mismo", de forma que "aquellas esperas medias que teníamos al inicio de la legislatura era nuestra intención que siguieran mejorando".

Sagardui ha dicho que hay gente a la que le gusta decir que "de todo tiene culpa la pandemia", pero "no es que tenga culpa la pandemia, es que ha pasado y no podemos esconder que ello ha pasado". Y, según ha apuntado, "entre las consecuencias que ha tenido la pandemia ha sido la necesidad de que para atender, y atender bien, porque se atendió bien en Euskadi la urgencia de esa epidemia, tuvimos que posponer aquello que no era tan urgente".

La consejera que remarcado que en Euskadi "se mantuvo toda la atención de lo urgente, todos los tratamientos oncológicos, todo aquello que requería de una respuesta inmediata, pero aún con todo, son dos años" y fue en octubre de 2022 cuando se empezó a recuperar la normalidad en la actividad. "Eso lleva un tiempo en el sistema, pero vamos por el buen camino y seguimos teniendo las listas de espera con menor tiempo de demora de todo el Estado", ha destacado.

Sobre la derivación de pacientes a la sanidad privada como medida para reducir las listas de espera, Sagardui ha señalado que "la colaboración" entre entidades público-privadas en Euskadi "no es nada nuevo", sino que "en los 40 años que Osakidetza tiene de recorrido ha existido esa colaboración que permitiera a nuestras organizaciones, en momentos que así se requería, poder tener un apoyo para poder agilizar o facilitar la atención al paciente, que lo que pide es que le atendamos lo antes posible".

Esta medida, ha insistido, "se pone en marcha cuando las circunstancias lo requieren por parte de las organizaciones sanitarias y éste es un momento para ello".

En esa línea, ha indicado que en octubre de 2022 "cuando empezaron a darse las circunstancias para que la actividad asistencial se fuera recuperando paulatinamente" el Departamento de Salud ha ido estableciendo "medidas internas que permitieran ir recuperando los ritmos que teníamos previamente y que, después, que pudiéramos incrementar la actividad de los recursos propios".

"Y si tenemos otros recursos que pueden ayudar a esa petición que nos está haciendo la ciudadanía, pues también los utilizamos porque ya los tenemos", ha insistido.

PLANTILLA

En cuanto a la situación de la plantilla de profesionales sanitarios en Euskadi, Sagardui ha explicado que, a pesar de la pandemia, el Departamento de Salud y en Osakidetza no han parado y han seguido "preparando los procesos que permitan estabilizar a la plantilla que en Euskadi teníamos".

En ese sentido, ha precisado que "los ratios de eventualidad que se han generado en los últimos años no han sido una consecuencia directa de la responsabilidad del Gobierno vasco", sino que "han venido como consecuencia de decisiones que se han adoptado en el marco de una crisis por gobiernos estatales" que han "limitado" la posibilidad de ampliaciones de plantillas.

En los tres años de legislatura, ha destacado Sagardui, se han llevado a cabo OPEs o están en marcha con "más de 11.000 plazas en proceso de estabilización y consolidación con todo lo que ello supone".

Así, ha destacado "el incremento de plantilla estructural por encima de las 3.500 plazas en dos años, de ellas 358 plazas específicas para la Atención Primaria el año pasado y 919 ampliaciones en el último ejercicio".

No obstante, ha reconocido escasez de profesionales "en determinadas especialidades" pero no porque haya "ni una disminución de recursos humanos, ni una amortización de plazas, ni una voluntad de no cobertura de ellas". "Allí donde necesitamos recursos, si vamos a crear nuevas

prestaciones sanitarias, los creamos y los cubrimos siempre que haya profesionales disponibles para ello", ha asegurado.

En relación a la mejora del índice de cobertura en algunas especialidades, ha considerado que hay medidas, como el acceso vía MIR, que "tienen unas singularidades que podrían ser mejorables para que más gente que está interesada y que está capacitada para poder cursar esas especialidades que son deficitarias pudieron tener un acceso más amplio a las plazas que se ofertan".

En Euskadi, ha precisado, no es ahora cuando están ofertando el máximo de las capacidades docentes, "viendo lo que viene", sino que llevan años con el máximo de sus capacidades docentes en la Atención Primaria porque son conscientes de que "o hacemos todos una apuesta por eso o la escasez de profesionales va a durar más de lo deseable".