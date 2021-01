La Rioja pide colaboración al Gobierno vasco por "si se desborda la situación sanitaria" en la región

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, ha anunciado que "hemos mantenido conversaciones con el Gobierno vasco en el marco de la solidaridad del sistema público de salud de este país para que, en caso de que la situación se desborde en La Rioja, podamos contar con su colaboración para atender a los riojanos".

Ha sido en una comparecencia de prensa, en la que ha estado acompañada del director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Pello Latasa. Sobre esta posible colaboración, ha recordado que "nosotros ya lo hicimos en la primera ola con Castilla y León".

"Este apoyo podría concretarse con la cesión del equipo necesario para incrementar la capacidad de nuestra UCI", si bien ha apuntado que las conversaciones se encuentran "en una fase preliminar pero contamos con su colaboración, por lo que traslado nuestro más profundo agradecimiento desde el Gobierno riojano".

La consejera, no obstante, ha indicado que "esperemos no tener que contar con esta ayuda de nuestros vecinos, pero tenemos que estar preparados porque las previsiones no son buenas". Ello, ha añadido que "no quiere decir que las medidas - sanitarias- aprobadas la semana pasada no tengan efecto", pero "requiere tiempo para que se doblegue cada uno de los indicadores, que incide sobre los factores epidemiológicos, impidiendo la cadena de transmisión, y después en la situación de los hospitales".

