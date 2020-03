Ribó dice que "por ahora solo se tiene un plan A, que es que las Fallas se desarrollen normalmente"

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestado --preguntado por si el Ayuntamiento tiene "un plan B" para actuar ante cualquier medida que se determine por la incidencia del coronavirus-- que "por ahora solo se tiene un plan A, que es que las Fallas se van a desarrollar normalmente". No obstante, ha apostillado que "en el momento en el que nos digan que tenemos que hacer un plan B, lo haremos, el B, el C y el D".

Ribó se ha pronunciado de este modo tras la visita que ha realizado a talleres de artistas en Ciudad Fallera. Allí, se ha referido, a preguntas de los medios, a la reunión que ha solicitado a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para "conocer las novedades" del coronavirus y "actualizar protocolos" ante este virus, el primer edil ha indicado que está a la espera de que se celebre.

"No la he tenido. Ayer por la tarde no pude comunicarme con la consellera. Hoy la consellera está en Bruselas y espero mañana poderme comunicar con ella", ha explicado Ribó, que precisado que su intención al querer reunirse con Barceló es "tener la información porque ha aparecido alguna cosa nueva en los últimos días".

El responsable municipal ha insistido en la necesidad de "transmitir un mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía y ha subrayado que el sistema sanitario de la Comunitat Valenciana y del resto de España es "muy potente, de los mejores del mundo".

"Tenemos un sistema que en el momento que nos diga que tenemos que hacer A o B, como han dicho a los equipos deportivos, haremos lo que haga falta", ha comentado en este sentido respecto a la posibilidad de adoptar medidas en la ciudad de València, también teniendo en cuenta la celebración de las Fallas.

Tras ello, Joan Ribó ha resaltado que por ahora "no se ha dicho nada" a este respecto a las autoridades locales y ha aseverado que se continúa "con las Fallas de una manera absolutamente normal". Preguntado por la posibilidad de que la situación cambie en los próximos días por la evolución del coronavirus, el alcalde ha respondido que no ve "ningún elemento en estos momentos claro para que cambie la situación".

El alcalde ha agregado, sin embargo, que no es "epidemiólogo" y ha reiterado la necesidad de actuar según digan las autoridades sanitarias. "De momento a ninguno se nos ha dicho nada sobre el tema. No veo ningún elemento nuevo. No es que la ciudad de València esté teniendo una punta de crecimiento de muchas personas infectadas. Hubo un fallecido el día 13 --de febrero--, hace muchos días, que portaba el coronavirus. Ese es el elemento más significativo nuevo", ha planteado.

LOS EPIDEMIÓLOGOS "SABEN LO QUE TIENEN QUE HACER"

Así, Ribó ha expuesto que "hay otras comunidades en las que está creciendo de una manera mucho más significativa que en València" y ha dicho que por tanto, no ve "ningún elemento nuevo". A pesar de ello, ha repetido que son los epidemiólogos los que "saben lo que tienen que hacer". "Lo harán y nos lo comunicarán. De momento seguimos en marcha de una manera absolutamente normal", ha señalado.

Respecto a la posibilidad de que se decida eliminar las concentraciones y preguntado por si se plantarían y quemarías fallas, el primer edil ha afirmado que los responsables del Ayuntamiento no están trabajando aún ese plan. En todo caso, ha expuesto que se analizaría "cómo lo tenemos que hacer".

"Cuando se habla de concentraciones, de momento, son cosas muy específicas respecto a actuaciones deportivas pero no de otro tipo. De momento no nos ha venido eso. En el momento que nos venga, procederemos a analizar la situación", ha declarado.

Preguntado por si el consistorio tiene "un plan B" para actuar ante cualquier medida que se determine por la incidencia del coronavirus, Joan Ribó ha asegurado que el Ayuntamiento no tiene plan B por ahora y ha precisado que "el único" que se tiene es "el de Fallas de todos los años".

"De momento, nosotros no tenemos plan B. El único plan que tenemos es el plan de Fallas de todos los años. A la ciudad de València como tal, en estos momentos, nadie le ha pedido que elabore un plan B y no lo ha elaborado aún", ha manifestado. A continuación, el alcalde ha apuntado: "cuando se tenga que hacer esto lo haremos rápidamente".

Asimismo, Ribó ha considerado que "elaborar un plan B podría ser la mejor manera de alarmar a la gente" y ha insistido en que su intención "no es alarmar a la gente" sino "tranquilizar a la gente y que las Fallas se desarrollen normalmente como todos los años".

"POR ENCIMA DE TODO, LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS"

"Este es el objetivo. Por encima de todo está la seguridad de las personas pero esto lo tiene que decidir quien lo tiene que decidir. En el momento en el que nos digan que tenemos que hacer un plan B lo haremos, el B, el C y el D,", ha agregado, al tiempo que ha expuesto que por ahora "solo" se tiene "un plan A" que es que "las Fallas se van a desarrollar normalmente".

Preguntado por si hace una invitación a los visitantes para acudir a las Fallas, Joan Ribó ha respondido que "sí, como todos los años" aunque ha apuntado que este será un año en el que "probablemente vengan menos personas" a estas celebraciones "no por el coronavirus" sino "porque San José no cae en fin de semana".

"Creo que ese es el parámetro fundamental. Como siempre, yo quiero invitar a todas las personas" y decirles que "sepan que València es una ciudad con una sanidad que cuida la seguridad de todos los que están en ella" y que "vamos a trabajar normalmente".

El responsable municipal ha comentado que "aquellos visitantes a Fallas de países que están con una incidencia grave --de coronavirus-- como Italia o China están renunciado a venir de una manera parece que significativa" y ha considerado que este es "un elemento más para tranquilizar a todas las personas".

GALIANA: "MENSAJE DE TRANQUILIDAD"

Por su lado, el concejal de Cultura Festiva y presidente de Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, que ha participado también en la visita a los talleres de los artistas falleros, ha señalado, preguntado por el "mensaje de tranquilidad" que lanza a los falleros ante la evolución del coronavirus y la celebración de las Fallas, que este es el mensaje que se debe dar "a todo el mundo".

"Sí, un mensaje de tranquilidad a todo el mundo. Estamos en manos de las autoridades sanitarias, tanto del Ministerio de Sanidad como de la Conselleria de Sanidad", ha afirmado, a la vez que ha apuntado que "debemos dejar hablar a los expertos, a los que saben de esto".

El edil ha agregado que "el Ayuntamiento actuará en cuanto tenga información sobre el tema" y ha insistido en trasladar "un mensaje a la calma y a la tranquilidad". "Que no vaya todo el mundo corriendo a comprar mascarillas. Hay gente que si que la necesita actualmente y no puede haber desabastecimiento", ha añadido.