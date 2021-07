Revilla dice que Cantabria es "segura" y ofrece a los turistas "mil cosas que hacer" sin riesgo de Covid

SANTANDER, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha insistido en que la región es "segura" a pesar del nivel actual de incidencia del coronavirus y ofrece a los visitantes "mil oportunidades" para "disfrutarla a tope" y pasar el verano sin correr el riesgo de contagiarse. Asimismo, ha pedido que no se la estigmatice.

"El que quiera venir y no contaminarse tiene mil cosas que puede hacer", ha asegurado el presidente, que ha hecho alusión a las terrazas maravillosas", "cientos" de payas, ríos, los Picos de Europa, la zona pasiega, museos o cuevas.

Así ha respondido Revilla a preguntas de la prensa sobre cómo puede afectar a la región que algunos países, como Alemania, hayan

incluido a Cantabria en sus 'listas rojas' para el turismo tras el aumento de los contagios, que sitúan a día de hoy la incidencia acumulada a 14 días en 304 casos por cada 100.000 habitantes y en 206 a 7 días.

Ante ello, ha pedido no poner "un estigma de que Cantabria es una región que puede tener problemas para nadie", además de que "la pandemia son rachas" y tiene un comportamiento "prácticamente similar en toda España". Por ello, ha avanzado que este asunto se abordará esta semana en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Consejería de Sanidad cántabra "hará lo que digan los expertos".

"Sanidad sabrá las medidas que tiene que adoptar, pero mi papel es asegurarles que esto no me quita el sueño como me lo quitaba hace un año, porque yo no dormía por las noches", ha asegurado Revilla, insistiendo en que la situación actual, con 23 hospitalizados por coronavirus y cuatro en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), "no es comparable" a la de hace unos meses o al inicio de la pandemia, cuando llegó a haber 47 personas en UCI y 478 ingresados.

"¿Cuál es el problema del coronavirus, que se infecta mucha gente? No, que se infecta mucha gente y muchos acaban en los hospitales, y muchos de los que van a los hospitales acaban a una UCI, y de los que van a una UCI hubo un momento en el que la mitad morían. Ese es el problema del Covid, si no sería una gripe", ha apostillado el jefe del Ejecutivo cántabro.

Por ello, ha invitado a los turistas a que "vengan a Cantabria, que no pasa nada si la gente hace lo que tiene que hacer". "Ahora, si vienen y se meten en una reunión de 2.000, en una nave, se intercambian los vasos y no hay ventanas, si lo lleva uno lo cogen los 2.000", ha explicado, defendiendo que "hay otras diversiones" en la región y que, con las posibilidades que ofrece, en una semana "no ven ni la décima parte, con lo pequeña que es".

El presidente, que ha hecho estas declaraciones tras una rueda de prensa en la que ha presentado una campaña de promoción de la leche de Cantabria, ha dirigido este mensaje a "los que han venido siempre: catalanes, castellanos, vascos, madrileños...", porque "los alemanes tampoco son los que más nos visitaban", ha dicho.