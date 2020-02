La reina Doña Sofía preside la entrega de los premios de investigación en nefrología

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reina Doña Sofía ha presidido este martes la entrega de los premios de investigación en nefrología a los ganadores de las dos últimas ediciones, correspondientes a las convocatorias de 2018 y 2019. Un acto que ha coincidido con la presentación de libro 'A golpe de instinto: cuarenta años trabajando por el paciente renal', en el que se recogen casi cuatro décadas de la historia de la enfermedad renal en España, a través de la historia de la Fundación y de su presidenta, Isabel Entero.

En el acto, al que también asistieron el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, el viceconsejero de Humanización Sanitaria de la Comunidad de Madrid, José María Antón García, así como numerosos representantes del mundo de la nefrología en España, que quisieron acompañar al patronato, al equipo directivo y a los trabajadores de la Fundación Renal, también se ha rendido homenaje a algunos de los trabajadores más veteranos de la entidad.

El exdirector de la Real Academia Española y actual patrono de la Fundación Renal, Darío Villanueva, ha sido el encargado de presentar el libro, en el que su autor ha querido contar la historia de la enfermedad y de sus avances desde el otro lado, el de los pacientes y sus familiares.

Durante su intervención, Darío Villanueva, resaltó la capacidad del libro y de su autor para "poner orden en los acontecimientos, tantas veces imprevistos, incoherentes o, incluso aleatorios, de nuestras existencias permitiéndonos entender cabalmente qué nos ha ocurrido, por qué hemos hecho lo que hemos hecho, y en qué dirección, acaso sin saberlo, hemos estado dirigiendo nuestros pasos".

En cuanto a los premios, elegidos por un jurado presidido hasta su fallecimiento por la doctora Margarita Salas, los organizadores han destacado que tienen por objeto promocionar la investigación nefrológica en España y son el mayor reconocimiento que se otorga en nuestro país a la investigación relacionada con la patología del riñón.

"Estos premios son un paso más en la apuesta de la Fundación por la investigación en nefrología, en la que llevamos invertidos ya más de 21 millones de euros", señalan. En el acto, la reina Sofía hizo entrega de una escultura en recuerdo de Margarita Salas y de las acreditaciones a los premiados.

El Proyecto Luis Hernando para investigadores jóvenes, que se convoca con carácter bienal, en 2019 ha recaído sobre el proyecto 'Búsqueda de microRNAs reguladores de la vía RANK/RANKL/OPG/LGR4 como biomarcadores tempranos de mineralización vascular y desmineralización ósea', dirigido por la doctora Sara Panizo del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias.

En la convocatoria de 2018 el premio de Investigación Básica ha correspondido al trabajo 'El factor de crecimiento del tejido conjuntivo induce fibrosis renal a través de la activación del receptor del factor de crecimiento epidérmico', dirigido por las doctoras Sandra Rayego, del Institut de Reçerca Biomédica de Lleida y Marta Ruiz Ortega, del Instituto de Investigación de la Fundación Jiménez Diaz de Madrid.

En 2018 en Investigación clínica el premio ha recaído en el estudio 'Síndrome Hemolítico Urémico atípico asociado a embarazo', liderado por la Doctora Ana Huerta Arroyo del Servicio de Nefrología del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

En la convocatoria correspondiente al año 2019 en investigación básica el trabajo premiado ha sido 'Fine tuning the extracelular environment accelerates the derivation of kidney organoids from human pluripotent stem cells', liderado por la doctora Nuria Montserrat Pulido del Instituto de Bioingenieria de Catalunya (IBEC).

El premio en 2019 a la investigación clínica ha sido para el trabajo 'A Kidney Disease gene panel allows a comprehensive genetic diagnosis of cystic and glomerular inherited kidney diseases', dirigido por la doctora Elisabeth Ars del laboratorio de Biología Molecular y Servicio de Nefrología de la Fundación Puigvert en Barcelona.

Por último, el premio a la Investigación en Enfermería Nefrológica y Humanización de 2019 ha sido para el trabajo 'La experiencia de ser portador de un catéter venoso central para hemodiálisis', cuya investigadora principal es Miriam Álvarez, del Hospital Infanta Cristina de Parla.