Realizan por primera vez en España un Minigastric Bypass robótico a una mujer de 49 años con obesidad mórbida

Publicado 20/05/2019 18:12:13 CET

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Médico de Asturias ha realizado este lunes por primera vez en España un Minigastric Bypass robótico a una mujer de 49 años afectada por obesidad mórbida y con un índice de masa corporal (IMC) de 45 kg/m2. La intervención, de casi dos horas de duración, transcurrió sin incidencias. Se espera que la paciente sea dada de alta en 24-48 horas.

La operación ha sido llevado a cabo por el doctor Jesús González, responsable del Servicio de Cirugía General del Centro Médico de Asturias, acompañado por el doctor Iván Domínguez -cirujano- y el doctor Álvaro Escandón -anestesista-, de manera conjunta y en estrecha colaboración con el equipo de Cirugía Bariátrica robótica del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, compuesto por los doctores Jordi Tarascó y Pau Moreno.

El Minigastric Bypass, o bypass gástrico de una anastomosis, conocido por las siglas MGB-OAGB (Mini Gastric Bypass-One Anastomosis Gastric Bypass), es una de las técnicas aprobadas por la IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) para el tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida y enfermedades metabólicas asociadas, diabetes o hipertensión, entre otras.

Los excelentes resultados de esta técnica, que mejora en pérdida de peso y en resolución de comorbilidades al bypass gástrico tradicional, unidos al escaso número de complicaciones que presenta, han hecho que sea una de las técnicas que más haya crecido en los últimos años en Europa, EEUU y Asia.