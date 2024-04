La RANME presenta la biografía 'Descubriendo a Cajal' sobre la trayectoria del científico Ramón y Cajal

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME) ha acogido este miércoles la presentación de la biografía 'Descubriendo a Cajal', escrita por Belén Yuste y Sonnia L. Rivas- Caballero, sobre la trayectoria polifacética y más desconocida del científico español Santiago Ramón y Cajal con ilustraciones inéditas.

"Cajal es el padre de la neurociencia moderna, pero poca gente sabe que también fue un gran artista: unió ciencia y arte. Sus dibujos, magníficas representaciones de imágenes microscópicas, están al nivel de los de Leonardo da Vinci y son protagonistas de exitosas exposiciones como The Beautiful Brain: the Drawings of Santiago Ramón y Cajal que recorrió con gran éxito Canadá y Estados Unidos", aseguran las autoras.

"También fue un magnífico fotógrafo que perfeccionó la técnica fotográfica, un prolífico escritor con numerosas publicaciones científicas, autobiográficas, cuentos y ensayos y un gran maestro, creador de la Escuela Neurohistológica Española", añade Yuste.

"Esta biografía es el fruto de un largo camino de varios años en los que hemos contactado con los descendientes de Cajal, sus discípulos y diferentes personalidades con las que Cajal tuvo relación, como Joaquín Sorolla, Mariano Benlliure, Gregorio Marañón o Concha Espina, así como con especialistas en su obra e instituciones que guardan su legado. Todos ellos nos han aportado testimonios y documentación", explica Rivas-Caballero.

Gracias a esta biografía, los lectores podrán descubrir a Santiagué, el niño que fue Cajal tras su nacimiento el 1 de mayo de 1852; a Santiago, el hijo, el hermano, el marido y el amigo; a don Santiago, el profesor y el compañero; y a Cajal, el ilustre científico que figura al más alto nivel de la ciencia junto con Curie, Einstein, Pasteur, Darwin o Newton por su contribución a la humanidad.

"Nos gustaría que, a través de este libro, los lectores conozcan su trayectoria vital tan rica y polifacética, así como los homenajes que Cajal recibió a lo largo de su vida y que continúan en la actualidad. Entre ellos, la rosa que bautizó con su nombre la prestigiosa hibridadora Matilde Ferrer y que está plantándose en jardines públicos y privados de todo el mundo", recuerda Yuste.

Santiago Ramón y Cajal fue un médico y científico español, especializado en histología y anatomía patológica, galardonado con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1906 por sus grandes aportaciones e investigaciones sobre la estructura del sistema nervioso, basada en que el tejido cerebral está compuesto por células individuales. "A lo largo de los años, millones de científicos han seguido la senda abierta por él", asevera el doctor Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO y académico de la Real Academia de Medicina, en el prólogo de la biografía.