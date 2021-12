¿Se puede preguntar a los empleados si están vacunados para su asistencia a las comidas o cenas de empresa navideñas?

MADRID, 8 Dic. (EDIZIONES) -

Llega la Navidad pero estamos en pandemia. Son semanas en las que son típicas los eventos de empresa, las cenas o fiestas con los compañeros del trabajo, pero el número de contagios está en alza. Además, cada vez son más las comunidades autónomas las que están solicitando el pasaporte o certificado COVID-19 para la hostelería o los eventos, por ejemplo. Ante este panorama, ¿qué pueden o deben hacer las empresas con los no vacunados?

Consultamos con un experto legal para poder dirimir todas estas cuestiones y entrevistamos en Infosalus a Jesús Pascual, socio y director del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en DPG Legal Abogados.

Para empezar dice que debemos recordar que la vacuna frente a la COVID-19 en España no es obligatoria. "No. Como con el resto de las vacunaciones en España, la vacunación frente al nuevo coronavirus no es obligatoria", asevera en este sentido también el Ministerio de Sanidad español.

Por otro lado, el abogado advierte de que preguntar por un dato médico o de salud a un trabajador es un "acto totalmente vulnerador del derecho a la intimidad de los trabajadores", y preguntar por una vacunación, a su vez, es un dato médico que está "especialmente protegido" al pertenecer a nuestra esfera más privada.

En estos casos entonces, ¿tendrían los trabajadores que responder por privado a la empresa, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos?, ¿cuál es el procedimiento que seguir en estos casos? El experto de DPG Legal Abogados insiste así en que "la empresa no puede tener acceso a esta información, bajo ningún procedimiento, ni tampoco de forma privada".

Ahora bien, no hay obligación de que los españoles se vacunen y se puede dar perfectamente el caso de que haya un trabajador de la empresa que no esté vacunado. En este caso, ¿se le podría pedir, de forma legal, que no acudiera a la comida o cena de empresa?

El especialista subraya que, de acuerdo con la normativa actual, no se le puede denegar la posibilidad a ningún trabajador por esa razón: "Lo único que podría ocurrir, en aquellas comunidades autónomas donde se exige el certificado COVID-19 en la restauración, es que el empleado no vacunado tenga prohibida su entrada al lugar de la cena por carecer de dicho certificado".

Con ellos, subraya que, independientemente de la comunidad autónoma donde se celebre la comida de empresa, existe otra normativa, que hay que seguir en todo el territorio español, que recoge que todas las personas han de pasar por una cuarentena si han tenido síntomas o han estado en contacto con algún positivo.

¿UNA EMPRESA PUEDE OBLIGAR A SUS TRABAJADORES A VACUNARSE?

Por otro lado, Jesús Pascual, socio y director del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en DPG Legal Abogados, recuerda sobre si una empresa podría obligar a todos sus trabajadores a vacunarse frente a la COVID-19, en caso de no estarlo por propia voluntad, que "la vacuna frente a esta infección en España no es obligatoria, por lo que si no se obliga a los ciudadanos, menos se podría obligar a los trabajadores".

En última instancia, preguntado sobre si el Gobierno español decidiera hacer obligatoria esta vacuna, el abogado sostiene que algunos gobiernos de la Unión Europea, como el de Alemania, y la propia UE, ya se plantean, sobre todo a raíz de la nueva variante ómicron, exigir la vacunación obligatoria.

"Y ya hay quien está obligando a sus ciudadanos a vacunarse, bajo amenaza de sanciones: Austria y Grecia, por ejemplo - según precisa --. Así que en España también podría darse, aunque es uno de los países con mayores índices de vacunación", con alrededor del 90%.