El PSOE y su aliados abogan por una ley para que las personas elijan anticipadamente los cuidados en el final de la vida

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha defendido este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados la toma en consideración de la proposición de ley sobre el derecho a otorgar instrucciones previas, que busca que las personas mayores de edad puedan expresar anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desean recibir en el final de su vida.

En concreto, la iniciativa impulsada por el PSOE, tiene la finalidad de establecer una nueva regulación sobre las instrucciones previas, con diferentes finalidades. Por un lado, se adecúa la normativa a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, incorporando la solicitud de la prestación de ayuda para morir entre las situaciones que son motivo para realizar esa manifestación anticipada de la voluntad. Por otro, se regula que las instrucciones previas se produzcan dentro de los límites legales, eliminado la referencia a la 'Lex artis', y aportando mayor seguridad jurídica a su aplicación.

La Ley busca reforzar la primacía de la voluntad de la persona y la protección de su dignidad, reforzando el derecho de toda persona mayor de edad a manifestar anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir en el final de su vida mediante un documento de instrucciones previas o documento legal equivalente.

"Hoy debatimos aquí sobre el derecho de todos a decidir libremente. Qué cuidados prefieren cuando se enfrentan a la enfermedad o a una situación clínica sobrevenida. A decidir de acuerdo con los límites y garantías que ofrece la ley. Hablamos de las llamadas instrucciones previas o testamentos vitales", ha expuesto la diputada del PSOE Caridad Rives, quien ha negado que esté relacionado con la eutanasia.

"No estamos reabriendo el debate de la eutanasia. Ese debate ya lo tuvimos en 2021 y, gracias a un Gobierno socialista y al apoyo de la mayoría de los grupos, hoy contamos en España con la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que añadió un nuevo derecho a la ciudadanía con todas sus garantías jurídicas y sanitarias", ha defendido la diputada.

En este punto, Rives ha lamentado que en la actualidad las instrucciones previas no son conocidas por la mayoría de la población. "La realidad en nuestro país es que, después de 22 años, tan solo se han formalizado poco más de 454.500 de estos documentos. Todo ello indica el escaso conocimiento social de estos testamentos vitales, a pesar de la relevancia que tiene este documento para el respeto a la voluntad de los pacientes llegado el momento en que no puedan expresarla por sí mismos", ha agregado.

Asimismo, el diputado de Sumar Rafael Cofiño ha considerado "favorable" la ley presentada para "escuchar a la gente para que pueda tomar las decisiones de su vida". Además, ha informado de que presentarán enmiendas para mejorar el texto: "Consideramos que es necesario hacer una serie de mejoras que iremos haciendo a lo largo de la tramitación de la ley, como por ejemplo incorporar elementos con los consentimientos y con los ingresos no voluntarios en personas con trastorno mental psíquico, así como con las contenciones".

VOX Y PP RECHAZAN LA LEY

Por su parte, Vox ha solicitado la utilización del turno en contra para mostrar su rechazo a la ley. "Dicen estar defendiendo la autonomía del paciente, su dignidad, o cómo evitar su sufrimiento. Entonces, lo que yo me pregunto es por qué no estamos debatiendo sobre una ley de cuidados paliativos, o por qué no estamos debatiendo cómo acabar con las vistas de espera de la dependencia", ha señalado la diputada de Vox Lourdes Méndez.

Igualmente, Méndez ha criticado que esta decisión la tome el enfermo "en un contexto asistencial de absoluto desamparo", algo que considera "un auténtico disparate". "Defender la vida no es defender el dolor. Existen medios para paliar el dolor y el sufrimiento, como la sedación paliativa para procurar una buena muerte cuya intención no es matar al enfermo", ha subrayado.

Al hilo, la diputada del PP Marta González ha asegurado que el texto es "innecesario por redundante e inoportuno y no aporta ninguna nueva garantía a los pacientes". "Además, propone la desaparición de la 'Lex Artis' pone de manifiesto la enorme desconfianza y recelo que el Gobierno y el Grupo Socialista sienten frente al personal sanitario español", ha reprochado.