Psiquiatra insiste en la necesidad de dedicar recursos específicos a la salud mental de las personas con VIH

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El psiquiatra del Hospital La Paz de Madrid y colaborador de Apoyo Positivo, el doctor Javier Curto, ha incidido en la necesidad de dedicar recursos específicos a la salud mental de las personas con VIH ya que éstas presentan mayor riesgo de problemas de salud mental, por el duelo de salud que supone asumir una enfermedad crónica y por el estigma asociado al VIH, que repercute directamente en su calidad de vida.

Así lo ha destacado durante la XXVII edición de las Jornadas de Formación para ONG, organizadas por ViiV Healthcare bajo el lema 'Intersecciones invisibles entre el VIH y la salud mental: estigma y poblaciones invisibilizadas'.

Con respecto a la inversión en salud mental de las personas con VIH, las ONG presentes han destacado la falta de libertad de elección de profesional de la salud mental detectada en algunas comunidades.

Por su parte, la ginecóloga del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, Laura González, ha explicado que las necesidades de las mujeres con VIH son diferentes y se deben adecuar los recursos a ellas. Por ello ha defendido un acompañamiento especializado en todas las etapas de su vida.

En este sentido, la sexóloga Ana Koerting ha abordado las barreras que encuentran las mujeres con VIH a experimentar con libertad y satisfacción su sexualidad "desde el mismo momento en el que reciben el diagnóstico" y ha defendido la necesidad de que se hable de sexualidad con las mujeres con VIH desde el entorno sanitario.

Por último, los expertos también han incidido en la necesidad de que las personas con VIH sean incluidas en los ensayos clínicos de terapias para otras patologías, lo que limita el acceso posterior a estos tratamientos.

"No debe ser un criterio de exclusión el simple hecho de tener VIH, los criterios de exclusión de una persona de un ensayo clínico deben ser el recuento de CD4, no el haber tenido una enfermedad definitoria de sida hace años. No se debe hacer una exclusión genérica de las personas con VIH en estos ensayos clínicos", ha reivindicado el secretario general de CESIDA, Ramón Espacio.

El evento ha contado con la presencia de representantes de más de 45 ONG de todo el territorio nacional y ha estado inaugurado por Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, que ha destacado la importancia de mantener al VIH en la agenda pública de las administraciones, y ha resaltado el impacto del estigma que sufren las personas con VIH en una salud mental que presenta retos concretos "en los que se debe trabajar".