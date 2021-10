Los psicólogos reclaman un incremento de las plazas de formación especializada y de especialistas en el SNS

Archivo - 814596244 Woman during a psychotherapy session

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid ha reclamado el incremento de las plazas de formación especializada, así como las plazas de psicólogos especialistas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Las 204 plazas de Especialistas en Psicología Clínica de la última convocatoria son escasas para cubrir la demanda y necesidades de la ciudadanía. Asimismo, es fundamental la creación de nuevas especialidades, como la Especialidad de Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia", piden estos expertos en un comunicado.

Esto es importante, sobre todo, de cara a la aprobación de la Ley General de Salud Mental en el Congreso de los Diputados, con la que se propone alcanzar los niveles de Europa en la ratio de psicólogos que dan atención psicológica a la población: 18/100000 habitantes. La Comunidad de Madrid cuenta con 4,3 psicólogos especialistas en psicología clínica por 100000 habitantes, dato incluso por debajo de la media de España, que es de 6.

En este sentido, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid lamenta que el Ministerio de Sanidad haya aprobado la Especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, pero no la Especialidad de Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia.

La nueva Especialidad de Psiquiatría, que se prevé convocar el próximo año, promoverá la detección e intervención temprana de trastornos mentales y del neurodesarrollo, es decir, "pretende mejorar las vías de desarrollo psicológico sano desde la primera infancia, interviniendo de forma precoz en los trastornos de salud mental de niñas, niños y adolescentes, evitando, en la medida de lo posible, su progresión a la etapa adulta".

También pretende optimizar el uso de psicofármacos, reducir su uso cuando este no sea necesario y potenciar el uso de técnicas terapéuticas no farmacológicas. Al respecto, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid quiere señalar que estos objetivos solo se podrán lograr con la creación de la Especialidad de Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia, por lo que considera que su aprobación "no puede seguir dilatándose".

Asimismo, los psicólogos también reclaman su participación en Atención Primaria (AP). "Antes de que finalice el año, está prevista la aprobación de un Plan de Acción de Atención Primaria a nivel nacional, como expresión de un amplio consenso y con la convergencia de iniciativas que ya han puesto en marcha las CCAA, por lo que esperamos que, entre estas iniciativas, se incluya la consolidación normativa, orgánica y funcional, así como el incremento de profesionales especialistas de psicología clínica en la AP", defiende el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.

Así las cosas, han recordado que, desde 2018, la Comunidad de Madrid cuenta con 21 profesionales de psicología clínica dentro del Proyecto de Implantación de la Unidad de Psicólogos Clínicos en los Centros de Salud del Servicio Madrileño de Salud. "Esta experiencia ha demostrado sobradamente su eficacia, aunque el número de profesionales resulta insuficiente si se quiere mantener el papel integrador y preventivo de la AP", sostienen.